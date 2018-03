Dufva jättää tehtävänsä Jukurien päävalmentajana

Jääkiekkoliigan Mikkelin Jukurit saa etsiä liigahistoriansa toisen päävalmentajan. Seuraa sen kahden liigakauden aikana luotsannut Risto Dufva ei jatka pestissään, Jukurit kertoi tiistaina.

Dufva ja Jukurit solmivat syksyllä kahden vuoden päävalmentajasopimuksen, mutta se on nyt purettu. Dufvan mukaan 13. sijaan päättyneen kauden jälkeen katsottiin, että hän on kantanut kortensa kekoon seuran liigataipaleella ja "Jukurien on aika etsiä uutta verta peräsimeen".

– Kauden jälkeen käytiin keskustelut, ja tähän lopputulokseen päädyttiin, Jukurien toimitusjohtaja Tuomas Muotka toteaa lyhyesti.

Uuden päävalmentajan palkkaamisella ei Muotkan mukaan ole kiire. Joukkueen yhteiset harjoitukset alkavat 9. huhtikuuta.

– Rekrytointiprosessi aloitetaan ihan rauhassa. Hoppua ei ole, mitään takarajaa ei ole lyöty asian suhteen, Muotka sanoo.