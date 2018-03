Joensuun Itä-Lännen joukkueiden valitsijat nimetty - mukana myös useita pohjoiskarjalaisia

Pesäpalloliiton urheiluyksikkö on nimennyt 12 valitsijaa, jotka kokoavat maailman parhaat pesäpalloilijat Idän ja Lännen tähdistöjoukkueiksi kuuteen kesän arvo-otteluun. Itä-Länsi-tapahtuma järjestetään kautta aikain ensimmäisen kerran Joensuussa, keväällä valmistuvalla stadionilla 29. kesäkuuta - 1. heinäkuuta.

Valintojen taustalle on pyritty hakemaan monipuolisesti osaamista, ja valitsijoissa on myös paljon pohjoiskarjalaista pesäpallo-osaamista.

A-poikien Idän joukkueen valitsee kiteeläinen Jarno Kaksonen, Idän B-tyttöjen joukkueen joensuulainen Jutta Surakka ja B-poikien Idän joukkueen joensuulainen Tuomo Schroderus.

– Valitsijoiden joukossa on usean eri roolin ansioituneita toimijoita. Lukkaripeli, juniorivalmennus, naisvalmentajat, seurajohtaminen ja seurakehittäminen ovat teemoja, jotka nousevat vahvasti esiin. Valitsijoilla on elämänmittainen suhde pesäpalloon, kullakin oma monisävytteinen tarinansa ja he ovat nähneet lajia eri näkökulmista, Pesäpalloliiton urheiluyksikön johtaja Mikko Huotari toteaa.

– Tehtävä on suuri kunnia, mutta se sisältää myös vastuun. Vain maailman parhaat pesäpalloilijat kuuluvat Itä-Länteen. Tässä kohdassa korostuvat perusteellinen paneutuminen tehtävään ja yhteistyö, Huotari lisää.

Miesten arvo-otteluissa Itä nousi viime kesänä niskan päälle ottaen kautta aikain 37. voittonsa Lännestä, jolla voittoja on 36. Tällä kertaa joukkueiden kokoamisesta vastaavat 90-luvun pelaajalegendat Janne Vuorinen (Itä) ja Sami Sirviö (Länsi), jotka toimivat arvo-ottelujoukkueiden pelinjohtajina kaudella 2007. Entiselle kotikentälleen arvo-ottelussa palaava Vuorinen luotsasi Joensuun Mailaa kaudet 2014-2015.

Pesäpallon Itä-Länsi-joukkueiden valitsijat:

Perjantai 29.6. kello 18.30:

A-poikien Itä-Länsi

A-pojat, Itä: Jarno Kaksonen, Kitee

A-pojat, Länsi: Juha-Pekka Soini, Seinäjoki

Lauantai 30.6. kello 11:

B-tyttöjen Itä-Länsi

B-tytöt, Itä: Jutta Surakka, Joensuu

B-tytöt, Länsi: Suvi Huhtanen, Seinäjoki

Lauantai 30.6. kello 16:

Naisten Itä-Länsi

Naiset, Itä: Kaisa Salmela, Kemi

Naiset, Länsi: Daniela Tanhua, Rauma

Sunnuntai 1.7. kello 11:

B-poikien Itä-Länsi

B-pojat, Itä: Tuomo Schroderus, Joensuu

B-pojat, Länsi: Mikko Kivinen, Vimpeli

Sunnuntai 1.7. kello 16:

Miesten Itä-Länsi

Miehet, Itä: Janne Vuorinen, Sotkamo

Miehet, Länsi: Sami Sirviö, Helsinki