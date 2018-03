Kontiolahdella on nyt kolmatta kertaa käynnissä hiihtoviikko, joka liikuttaa viikon aikana 1 650 eskarilaista ja koululaista. Lapset pääsevät Kontiolahden ampumahiihtostadionilla kiertämään toiminnallisia rasteja, joissa on luvassa muun muassa tandem-hiihtoa, ekoaseammuntaa, lumileikkejä ja curlingia.

Lisäksi ohjelmaan kuuluu matkahiihtoa, jonka teemana on tänä vuonna Matkalla olympialaisiin. Näin olympiavuoden kunniaksi tavoitteena on hiihtää viikon aikana noin 7 000 kilometriä, sillä sama matka on Suomesta olympialaisten järjestämispaikkaan eli Etelä-Koreaan.

Kontiolahden kunnan lisäksi järjestelyissä ovat mukana Kontiolahden Urheilijat, Pohjois-Karjalan Liikunta ry ja uutena Riveria.