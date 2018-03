Kolumni: Tolkun miehet joensuulaiskiekon vahvana taustana

Joensuussa on koettu nykyistä orastavaa jääkiekkoinnostusta viimeksi kaksi vuotta sitten, kun Jokipojat löi Mestiksen pronssikamppailussa KeuPan. Samainen KeuPa voitti tänä vuonna runkosarjan.

Mehtimäellä oli hyvä tunnelma viimeksi silloin, kun Suomi-sarjasta noustiin vuonna 2015 tai taisteltiin Mestiksen finaalissa 2012. Siinä välissä oli Jokipoikien taustayhtiö HokiJoki Oy hakeutunut velkasaneeraukseen.

Olen katsonut läheltä kaikkia kolmea joensuulaisen jääkiekkoilun vararikkoa ja niiden jälkeistä elämää. Nyt on jo muutaman vuoden ajan tuntunut ensi kertaa siltä, että talouden ja urheilullisten tavoitteiden symmetria on lopultakin ymmärretty.

Hallituksen puheenjohtaja Jarkko Immonen ja taustayhtiö Mehtimäki Oy:n pääomistaja Henry Rösch ovat tolkun miehiä, vaikka Liigasta välillä puhuvatkin.

Heidän aikanaan ei seurassa ole tehty isoja tappioita. Jopa nyt yleisökatoisen runkosarjan rasittamanakin saatetaan päästä nollatulokseen, sillä menossa olevia pudotuspelejä ei budjetoitu ennakkoon.

Fanseat ja Elisa Viihde ovat Jokipoikien ja Katajan laskevien katsojamäärien suurin syyllinen: on liian helppoa jäädä kotisohvalle katsomaan selostettua kuvaa.

Talousarvio laaditaankin nykyisin terveeltä pohjalta tuloja ennakkoon suurentelematta ja menoja vähentämättä. 640 000 euron kokonaisbudjetti ei ensi vuodeksikaan suurennu, kun takeita ei ole sarjajärjestelmien muutoksesta.

Liiga ja suomalainen jääkiekkoilu voi huonosti. Vain muutama pääsarjaseura tekee positiivisen tuloksen. Silti siellä katsotaan yhä omaa napaa eikä pitkäjänteisesti koko Suomi-kiekkoa.

Jarkko Immonen uskoo järjen voittoon. Vuoden kuluttua hän olettaa konkreettisen suunnitelman liigan avaamisesta olevan paperilla. Toteutuuko se sitten keväällä 2020 tai 2021, on hänen mielestään toissijaista. Tiekartan luominen ja siihen sitoutuminen on tärkeintä.

Immosen ajatuksissa Liigaa pitäisi pelata kymmenellä joukkueella ja Mestistä yhtä monella. Lisäksi keväisin pitäisi tarjota ainakin mahdollisuus sarjanvaihtoihin.

Suomi on todellinen Euroopan Impivaara. Ruotsissakin on positiivisia kokemuksia siitä, että Elitserienistä (nykyisin SHL) Allsvenskaniin putoaminen voi olla seuralle jopa taloudellinen kiihdyke – eikä varma tie turmioon. Kysykää vaikka MoDolta, Leksandilta, AIK:lta tai Malmöltä!

Jokipojat on vuosituhannen vaihteessa perustetun Mestiksen nykyseuroista menestyksekkäin. Kevään 2010 mestaruuden lisäksi se on kahdesti ollut hopealla ja kerran pronssilla. Jarkko Immonen pelasi keväällä 2010 ensin Mestiksen mestaruuden ja sitten ikimuistoiset Ilves-karsinnat. Nykyjoukkue on rakenteeltaan samannäköinen: paljon joensuulaisia ja nuoria nousevia tähtiä. Ja joensuulaisvalmentaja (silloin Jarno Pikkarainen, viime vuodet Ari Aaltonen tai Jouni Varis).

Linja on puheenjohtaja Immosen aikana säilynyt. Urheilijan suora polku junioreista edustukseen on sellainen, josta joensuulainen koripalloilu voi vain haaveilla.