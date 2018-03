Ampumahiihtoa Kontiolahdella vielä pari viikkoa

Ampumahiihtokausi jatkuu Kontiolahdella tiiviinä maailmancupin jälkeenkin, sillä veteraanien epäviralliset MM-kilpailut järjestetään tällä viikolla ja SM-kilpailut pääsiäisenä.

21. kerran järjestettäviin kansainvälisiin Masters-kilpailuihin osallistuu tällä kertaa kilpailijoita 14 maasta. Ulkomaalaisia saapuu Kontiolahdelle noin 120.

Ohjelmassa on torstaina pikakilpailu, perjantaina viesti ja sunnuntaina normaalikilpailu. Monelle ulkomaalaiselle tapahtuma on jokavuotinen perinne. Tapahtuma on myös matkailullisesti merkittävä, sillä osallistujat viihtyvät alueella noin viikon.

Ampumahiihdon SM-kilpailuissa ohjelmassa on pääsiäislauantaina miesten ja naisten viestit, sunnuntaina pikakilpailut kaikissa sarjoissa sekä maanantaina nuorten (13–21-vuotiaiden sarjat) viestit sekä miesten ja naisten yhteislähdöt. Ilmoittautuminen päättyy keskiviikkona.