I’m Just A Sund vakuutti Vermossa

Viime kaudella L. Fabritius Memorialin voittanut ja Vermossa mailin matkan kymppiä polkenut I’m Just A Sund palasi tauolta voittovireessä.

Jukka Torvisen ohjastamaa I’m Just A Sundia oli kaavailtu lähdössä vetojuhdan paikalle, mutta Torvinen ei panostanutkaan ajokkinsa kanssa alkuun. Usea kanssakilpailija tuhlasi rajussa alkurynnistyksessä voimiaan, mutta I’m Just A Sundin paukut säästyivät loppuun. Kaisa Toivosen valmentama ravuri spurttasi maalisuoralla helppoon voittoon.

– I’m Just A Sund on kasvanut tauon aikana henkisesti. Se välillä kuumeni turhanpäiväisesti, mutta on mennyt sillä puolella eteenpäin, joka vaikuttaa kaikkeen tekemiseen, Jukka Torvinen kehui ajokkiaan.

Kuusivuotias ruuna meni voittotuloksen 12,3a / 1609 metriä ja ansaitsi voitostaan 4 000 euroa.

Urallaan enintään 13 000 euroa ansainneiden lämminveristen lähdön maaliintulo oli tasainen – niin tasainen, että kaksi osallistujaa kurotti maalilinjalle täsmälleen samaan aikaan.

Tasapääjuoksu tapahtui keulassa juosseen Westcoast Hueyn ja ulkoa kirineen Girl On Firen kesken. Ensin mainittua ohjasti Olli Koivunen, jälkimmäistä Juha-Pekka Vilkman.

Seppo Markkulan ohjastama Colorado Ecus kohtasi pitkän matkan kisassa selvästi enemmän tienanneita vastustajia. Markkula ei kuvia kumarrellut, vaan kiidätti ajokkinsa jo alkumatkasta keulaan. Siinä se teki muihin heti hajuraon ja jaksoi oikein varmasti ensimmäisenä maalilinjalle.

– Hevonen meni innokkaasti, ja luotin siihen koko ajan. Se jaksaa painaa, eikä isompaa hätää ollut, Seppo Markkula myönsi.

Toto65-kierroksella voittoon ylsivät myös Veeran Poika, Exuberance ja Sue’s Photo. Pelaajien suosikkihevosten juhliessa täysosumalla Toto65:ssa lunasti 25,90 euroa.