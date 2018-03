Pistooliampuja Jussi Saarelle dopingista kahden kuukauden toimintakielto

Suomen ampumaurheiluliitto on määrännyt pistooliampuja Jussi Saaren kahden kuukauden toimintakieltoon dopingin takia. Saari antoi viime vuoden huhtikuussa kilpailun yhteydessä testinäytteen, joka sisälsi urheilussa kiellettyä terbutaliinia.

Saari on käyttänyt ainetta sairauden hoitamiseen, ja hänellä oli aiemmin aineen käyttämiseen Antidopingtoimikunnan myöntämä erivapaus. Saari oli kuitenkin jättänyt määräaikaisen erivapauden uusimatta, mutta sai marraskuussa 2017 uuden nelivuotisen erivapauden terbutaliinin käyttämiseen.

– Ilmoitin heti testitilanteessa, että minulla on tällainen astmalääke käytössä. Erivapaus ei valitettavasti vain ollut voimassa. Valitettava unohdus on siis tapahtunut, ja on minun vikani, ettei se ollut voimassa. Nämä asiat ovat urheilijan vastuulla, Saari sanoi ampumaurheiluliiton tiedotteessa.