Suomen alle 21-vuotiaat EM-karsintavoittoon Liettuassa

Suomen alle 21-vuotiaiden miesten jalkapallomaajoukkue on ottanut avausvoittonsa EM-karsinnoissa. Liettua kaatui kotipelissään Gargzdaissa 2–0. Maalit tekivät 61. minuutilla Kaan Kairinen ja 72. minuutilla Urho Nissilä.

Suomella on viidestä karsintapelistään voitto, kolme tasapeliä ja tappio. Suomi on lohkossa neljäntenä, eroa kärkijoukkue Tanskaan on kuusi pistettä. Suomella on vielä jäljellä viisi ottelua, joista seuraava kesäkuussa vieraissa Färsaaria vastaan.