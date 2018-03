KuPS ja nuorten EM-kisat kaksosten tavoitteena

Kontiolahdella kasvaneet kaksosveljet Jere ja Joona Hiltunen tavoittelevat unelmaa ammattijalkapalloilijoina. Seuraava askel on tehdä liigadebyytti alkavalla kaudella Kuopion Palloseurassa.

Nykyisin 18-vuotiaita Jereä ja Joonaa pidetään Pohjois-Karjalan lahjakkaimpiin jalkapalloiljoihin kuuluvina. Myös nuorisomaajoukkueissa pelanneet veljekset aloittivat pelaamisen Lehmon Pallossa, jossa nyt edesmennyt isä toimi valmentajana. Myös jalkapalloa pelanneella Kari Hiltusella oli suuri rooli poikien jalkapallossa.

- Ilman isää emme todennäköisesti olisi aloittaneet. Hän opetti meille työnteon määrän ja asenteen, Jere kertoo.

Kun LehPa-77 menestyi isän valmennuksessa turnauksissa, saivat veljekset 12-vuotiaina kutsut testileireille Englantiin. Jere ja Joona kävivät antamassa näyttöjä niin Manchester Unitedin, Chelsean kuin Liverpoolin akatemioissa. Vierailut eivät poikineet sopimusta, mutta näyttivät tarvittavan vaatimustason ulkomailla.

- Näimme silloin, miten raakaa se touhu on. Jokaisella pojalla oli tavoitteena murtautua edustusjoukkueeseen ja tapella paikasta viimeiseen asti. Siihen pitää olla valmis vastaamaan ja olla henkisesti kova, Joona tietää.

LehPasta tie vei Jippoon, jossa Jere sai ensimmäiset kosketuksensa miesten peleihin Kakkosessa vain 16-vuotiaana. Tämä ei kuitenkaan riittänyt kunnianhimoisille nuorille miehille.

Kaksi vuotta sitten kaksikko teki teini-ikäisiksi ison päätöksen. He jättivät kotikonnun, perheen ja kaverit taakseen muuttaen Kuopioon futiksen perässä. Määrätietoisuus on vienyt lahjakkuudet jo ammattilaisuuden porteille, mutta vielä on paljon töitä tehtävänä.

- Yhtään ei ole kaduttanut, se oli todella oikea päätös. Täällä on laadukasta valmennusta ja vaatimustaso on kovempi kuin Joensuussa. Olemme kehittyneet paljon, varsinkin sen jälkeen, kun nousimme edustuksen rinkiin, Jere kertoo.

- Olemme kasvaneet myös henkisesti, kun joudumme asumaan ilman vanhempia ja tekemään kaikki asiat itse, komppaa puolestaan Joona.

Kumpi sitten tekee ruokaa? Entä miten hoituvat kotityöt?

- Yleensä matsilla Fifaa (konsolipeli) päätetään, kumpi tekee. Minä olen ollut viime aikoina vähän niskan päällä, joten Jere on joutunut ruuanlaittoon. Jos Jere on hävinnyt monta kertaa, niin minä sitten säälistä voin kerran tai kaksi auttaa, ettei mene ihan yksipuoliseksi, Joona nauraa.

Oikealla viheriöllä puolestaan peli kulkee Jerelläkin. Hän sai hiljattain kutsun Suomen alle 19-vuotiaiden maajoukkueeseen, joka pelasi kaksoismaaottelun Makedoniassa. Tuolla Jere Hiltunen sai minuutteja myös Suomen paidassa. Yksi tavoite on päästä Suomen kisajoukkueeseen, joka pelaa ensi kesänä EM-lopputurnauksessa Vaasassa ja Seinäjoella.

- Olen muutaman kerran ollut valittuna aikaisemmin, mutta jäänyt pois loukkaantumisten vuoksi. Siksi oli tosi iso asia päästä pelaamaan maajoukkueessa ja mielestäni vielä onnistuin. Nyt tietysti tuli valmentajanvaihdos. Saa nähdä, miten se vaikuttaa jatkossa valintoihin, Jere kertoo.

Kehityksen kannalta oli erittäin tärkeää, että päävalmentaja Jani Honkavaara nosti Jeren ja Joonan KuPS:n edustusjoukkueen mukaan talveksi.

Molemmat saivat myös Suomen cupin ottelussa AC Kajaania vastaan tulikasteensa keltapaitojen keskikentällä. Veljeksistä Joona onnistui debyytissään myös maalinteossa.

- Oli upea hetki kuulla kutsuttavan kentälle ja myös todella hienoa tehdä maali yli tuhatpäisen kotikatsomon edessä, Joona hekumoi.

- Tietysti oli kivaa, että velipoika oli samaan aikaan kentällä. Toihan se varmasti lisäbuustia, vaikka ei sitä silloin miettinyt, kertoo puolestaan Jere.

Molempien tavoitteena on tehdä debyytti kuukauden päästä alkavassa liigassa. Todennäköisesti minuutteja tulee ennen kaikkea Kakkosessa farmijoukkue KuFu-98:n paidassa. Veljekset pelasivat talvella myös A:n SM-karsintaa.

- Aina sitä haluaa pelata ja mahdollisimman korkealla. Kunhan pysyy terveenä, niin pääsee näyttämään ja kokeilemaan, Jere tietää.

Sikäli Jere ja Joona ovat oudossa tilanteessa, sillä veljekset ovat toistensa hyvät ystävät, kämppikset, mutta myös pahimmat kilpailijat. Molemmat haluavat saada paikkansa KuPS:n keskikentällä.

- Minulle Jere on todella iso tuki. Jos toisella meistä menevät pelit huonommin, niin pystyy hakemaan tukea ja tsemppiä. Olemme myös aika samantyyppisiä pelaajia, niin pystymme keskustelemaan paljon pelistä, Joona kertoo.

- Toisaalta sitä haluaa olla parempi ja pelata enemmän. En näe sitä kuitenkaan haittana, enemminkin hyötynä. Emme ala siitä murjottaa, jos toinen pelaa enemmän tai paremmin. Paikka tulee molemmille, jos vain tekee töitä, tietää Jere.

Entä mikä on nykykosketus Joensuun seudulle?

- Käymme aina kotona viikonloppuisin, jos on vapaata, mutta sitä on aika harvoin. Äiti käy yleensä täällä viikonloppuisin. Siitä on aina iso apu, Jere Hiltunen naurahtaa.

Saapahan Jere ainakin pari päivää vapaata ruuanlaitosta.

