Räikkönen ei riehaantunut vahvasta aika-ajostaan, Hamilton voitti Australian aika-ajon, Bottas ajoi seinään

F1-kuljettaja Kimi Räikkönen ei tyylilleen uskollisena hyppinyt riemusta, vaikka hän kiilasi Australian gp:n aika-ajoissa eturiviin. Ferrarin suomalaiskuski oli aika-ajon kakkonen, mutta ero paalulle ajaneeseen Mercedeksen Lewis Hamiltoniin venyi 0,664 sekuntiin.

– Kohtalaista työtä, mutta ero kärkiaikaan on melko iso. Tämä ei ollut mutkaton päivä, kun ottaa huomioon aamun sään ja viimeisen aika-ajovaiheen häiriöt. Tämä on hyvä alku, mutta työtä on todella paljon tehtävänä, Räikkönen pyöritteli.

Lauantain harjoituksia sotki sateinen sää, ja häiriöllä Räikkönen viittasi Valtteri Bottaksen rajuun ulosajoon aika-ajon päätösosion alussa.

Aika-ajo oli keskeytyksissä sen aikaa, kun rataa siivottiin Bottaksen romutettua autoaan.

Edellinen voitto Australiasta

Räikkönen kukisti kolmanneksi yltäneen tallikaverinsa Sebastian Vettelin niukasti. Red Bullin Max Verstappen oli neljäs.

– Emme oikein tienneet, mitä odottaa, koska tämä oli vuoden ensimmäinen aika-ajo. Tämä meni enemmän ja vähemmän ok, Räikkönen sanoi.

Räikkönen ajoi toista kertaa Australiassa eturiviin. Hän on voittanut Australian gp:n urallaan kahdesti, ja ykkössijoista ensimmäisessä hän lähti matkaan paalulta.

– Paikka eturivissä ei takaa vielä mitään. Kauden ensimmäinen kisa on pieni hyppy tuntemattomaan.

Räikkösen edellinen F1-kisan voitto on juuri Australiasta. Se tuli vuonna 2013, joten ykkössijat ovat kiertäneet suomalaiskuljettajaa pitkään.

Kun Räikkönen pysyi tyynenä, ajan 1.21,164 tykittänyt Hamilton oli suoritukseensa erittäin tyytyväinen.

– Se oli niin hieno kierros. Tähtään aina täydellisyyteen, ja tuo oli niin lähellä sitä kuin pystyn. Olen yllättynyt, miten nopeita Ferrarit olivat, Hamilton sanoi uutistoimisto AFP:lle.