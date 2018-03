Mäkäräinen menestyksestään Siperiassa: Pitkä stadionalue sopii minulle

Kaisa Mäkäräinen on vuosien mittaan kahminut menestystä juuri Siperiasta.

Mikä selittää loistavan menestyksesi Siperiassa?

- Täällä, Hantissa ja Kontiolahdella on samantyyppinen lähestyminen ammuntaan. Vaikka täällä on pitkä lasku ennen ammuntaa, täälläkin on stadionia, jossa joutuu hiihtämään ja saa tasattua sykkeen sopivasti. Kontiolahdella ja Hantissa on myös tosi pitkä stadionalue, sellaiset ampumapaikat sopii selkeästi minulle paremmin, Kaisa Mäkäräinen pohtii menestystään.

Huippumenestys Siperiassa perustuu lisäksi ajankohtaan ja lumiolosuhteisiin.

- Venäjällä kilpaillaan oikeastaan aina kauden lopuksi. Vaikka minäkin olen väsynyt, on kyse paljon siitä, kuka on milläkin tavalla väsynyt ja kuka jaksaa motivoitua viimeisiin kisoihin.

- Hidas (pakkas)keli vaatii aina enemmän fysiikalta kuin nopea keli, jolloin huonommallakin fysiikalla pääsee etenemään, eivätkä erot kasva niin suuriksi, kauden toisen maailmancupin voittonsa napannut Mäkäräinen mietti.