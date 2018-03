Karjalainen Tjumenissa: Maailmancupin kokonaisvoitto on Mäkäräisen omissa käsissä - näin lopputulos ratkeaa

Mäkäräinen lähti Tjumenin kolmeen kilpailuun reilusta takaa-ajoasemasta, mutta joensuulaisen huippuonnistumiset Siperian lumilla ovat kiristäneet tilanteen äärimmilleen. Maailmancupin kokonaiskilpailun todellisessa tilanteessa Mäkäräinen on ennen viimeistä starttia viisi pistettä Kuzminan takana.

Voitosta saa kuusi pistettä enemmän kuin kakkossijasta, joten kokonaiskilpailun voitto on Mäkäräisen omissa käsissä. Jos Mäkäräinen sijoittuu kolmanneksi tai sitä alemmaksi, hänen ja Kuzminan välissä pitää olla sijoituksesta riippuen yksi tai useampi urheilija, jotta kristallipalloista suurin päätyisi Mäkäräisen haltuun.

Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU selvitti Mäkäräisen ja Kuzminan välisen tilanteen yksityiskohtaisesti:

We got our calculators out for the Overall battle between Kuzmina and Mäkäräinen - and... it's tricky. There's even an outside chance for Domracheva if both Kuzmina and Mäkäräinen finish outside the Top 20 in the #TMN18 mass start. #SiberianShowdown pic.twitter.com/4H63MxZkqL