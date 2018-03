Viesti on alemman jatkosarjan kärjessä, kun taas Juju on toisena. Piste-eroa on viiden pisteen verran, ja Jujulla on vielä yksi ottelu enemmän pelattuna.

Jujulla on alempaa jatkosarjaa ja sitä kautta koko kautta jäljellä enää yksi ottelu.

Sen se pelaa kotikentällään 22. huhtikuuta putoamista vastaan kamppailevaa PuMa-Volleyta vastaan.