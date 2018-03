Voittaako Kaisa Mäkäräinen maailmancupin? - Kolmannella ammunnalla kaksi hutia

Ensimmäinen ammunta toi hutilaukauksen sekä Mäkäräiselle että Kuzminalle. Toinen makuuammunta oli molemmilla puhdas.

Mäkäräinen on kahden ammunan jälkeen 12. ja Kuzmina 11.

Kolmannella ampumapaikalla Mäkäräinen ampui kaksi hutia, Kuzmina yhden.

Maailmancupin kokonaiskilpailun todellisessa tilanteessa Mäkäräinen on ennen viimeistä starttia viisi pistettä Kuzminan takana.

Voitolla peli olisi selvä, muutoin kaikki riippuu keskinäisistä voimasuhteista. Kokonaiskisan voitto toisi Mäkäräiselle 28 000 euroa.

We got our calculators out for the Overall battle between Kuzmina and Mäkäräinen - and... it's tricky. There's even an outside chance for Domracheva if both Kuzmina and Mäkäräinen finish outside the Top 20 in the #TMN18 mass start. #SiberianShowdown pic.twitter.com/4H63MxZkqL