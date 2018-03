Golden Staten tähdet lyövät korttia sairastuvalla

Golden State Warriorsin täytyy selvitä NBA-koripalloliigan ensimmäisestä pudotuspelisarjasta ilman korilinko Stephen Currya. Valmentaja Steve Kerr vahvisti sunnuntaina, ettei Curry ennätä toipua polvivammastaan pudotuspelien alkuun.

– Curry ei mitenkään ehdi ensimmäiselle kierrokselle, Kerr ilmoitti.

Curry loukkaantui perjantain ottelussa Atlantaa vastaan. Nilkkanyrjähdyksen jäljiltä parketille palannut Curry rikkoi polven sivusiteen ja magneettikuvien perusteella häneltä hupenee ainakin kolme viikkoa jalan kuntoutukseen.

– En anna tämän lannistaa itseäni. Tilanteessa olisi voinut käydä huonomminkin, joten otan sen siunauksena. Yritän suhtautua asiaan huumorilla, Curry kertoi.

Raihnainen Al

Currylla on mukavasti seuraa Golden Staten sairastuvalla. Draymond Green niiskuttaa flunssaa, Kevin Durant parantelee kylkivammaa, ja Klay Thompson hoivaa kipeää peukaloaan.

– Nämä muut loukkaantuneet palaavat peleihin kymmenen päivän sisällä, Kerr lupasi.

Myös Curry toivoi muille pikaista toipumista.

– Meillä on harteikas nippu tähdistöpelien äijiä sairastuvalla, mutta he jättävät minua aika pian yksinäiseksi muskettisoturiksi ja sehän on vain hyvä juttu, Curry totesi.

Golden State rimpuili myös kevään 2016 pudotuspeleissä kuusi ottelua ilman Currya.

– Meidän pitää tarvittaessa pärjätä myös ilman Currya. Onneksi meillä on siitä jo kokemusta, Kerr pohdiskeli näkymiä pudotuspeleihin.

Indiana ajeli Collisonin kyydillä pudotuspeleihin

Darren Collisonin kaukoheitot varmistivat sunnuntaina Indianalle paikan NBA-koripalloliigan pudotuspeleissä. Collisonin kolmoset pelastivat joukkueelle 113–107-voiton Miamista, ja Indiana nähdään seitsemättä kertaa kahdeksan viime kauden aikana liigan pudotuspeleissä.

Indiana nousi lopussa viiden pisteen takaa kuuden pisteen voittoon, kun se jyräsi Collisonin johdolla 11–0-jakson.

Thaddeus Young oli 22 pisteellä, yhdeksällä levypallolla ja viidellä riistolla Indianan tehopelaaja.

– Homma on kesken. Voitto vei meiltä paineet, mutta haluamme runkosarjassa mahdollisimman korkealle. Tarvitsemme mahdollisimman monta voittoa, Young kaavaili.

Miami on hävinnyt 12 viime vieraspelistään 11. Se valahti itäkonferenssissa kahdeksanneksi eli viimeiselle pudotuspelipaikalle.