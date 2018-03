Jokipojat selkä seinää vasten Mestiksen välieräsarjassa - "Meillä ei ole mitään hävittävää"

Jokipojat on tällä hetkellä selkä seinää vasten Mestiksen välierissä. Vastustaja KeuPa HT on vienyt kaikki kolme edellistä kamppailua, joten keuruulaiset ovat enää voiton päässä finaalipaikasta.

Jokipoikien on voitettava neljäs joukkueiden välillä keskiviikkona Mehtimäellä pelattava kamppailu tai muuten joukkueen kohtalona on valmistautuminen pronssipeliin.

Joukkueiden edellinen kohtaaminen oli maanantaina Keuruulla. Ottelu päättyi lukemiin 7–2, mutta rumista numeroista huolimatta ärjypaitojen esityksessä oli kahden ensimmäisen erän aikana paljon hyvää.

– Lopputulos oli aika tyly, mutta kaksi erää pelattiin hyvin ja pystyttiin jopa hallitsemaan peliä. Se oli parannusta verrattuna Keuruulla pelattuun ensimmäiseen peliin. Silloin lopputulos oli sinällään parempi, mutta ei sillä ole väliä, häviätkö maalilla tai viidellä, Jokipoikien apuvalmentaja Ville Väänänen kertaa Mehtimäkeläisessä.

Ärjypaidoilla on tosiaan edessään pakkovoiton paikka. Joukkue on tällä kaudella ollut useaan otteeseen kovan paineen alla, joten sinänsä tilanne ei ole joukkueelle uusi. Se ei kuitenkaan varmasti ole ihannetilanne, kun edessä on pakkovoitto?

– Toisaalta päästään aika vapautuneestikin pelaamaan. Meillä ei ole mitään hävittävää tässä. Pakkovoitto sanana hiukan kummittelee, mutta ei me sitä sillä tavalla ajatella, Väänänen pohtii.

– Lähdetään peliin ihan kuten mihin tahansa tämän sarjan peliin. Se on yksi peli tässä ottelusarjassa, ja sitä lähdetään voittamaan, jotta saadaan jatkaa finaalipaikan metsästystä.

Jokipoikien ja KeuPan neljäs välieräottelu alkaa Joensuun jäähallissa keskiviikkona kello 18.30.

