Joshualla ja Pärmäkoskella sama metodi – palkinnot piiloon

Ammattinyrkkeilyn raskaansarjan maailmanmestaruus on urheilun hohdokkaimpia titteleitä, ja lauantaina Cardiffissa monien liittojen sirpaloima nyrkkeilymaailma voi selkeytyä edes hitusen. Britannian Anthony Joshua ja Uuden-Seelannin Joseph Parker iskevät yhteen ottelussa, jossa on pelissä neljän liiton mestaruus 78 000 katsojan silmien edessä.

Joshua on IBF-, WBA- ja IBO-liittojen mestari ja Parker WBO-liiton mestari. Kiistatonta mestaria heidänkään kohtaamisestaan ei sukeudu, sillä yhdysvaltalainen Deontay Wilder pitää hallussaan WBC-liiton raskaansarjan mestaruutta. Wilderin haastamiseen Cardiffin voittajalla lienee hyvät saumat.

Vuoden 2012 Lontoon olympiavoittaja Joshua, 28, on ammattilaiskehissä voittamaton 20 ottelussaan. Kaikki voittonsa tyrmäyksellä hankkinut Joshua on Cardiffin ottelun suosikki, mutta ei ylivoimainen sellainen.

– Vaikka olisit suosikki, pitää ajatella itseään haastajana, Joshua kommentoi.

Hän ei mielellään esittele mestaruusvöitään, jotta menestys ei sokaisisi. Hiihtäjä Krista Pärmäkoski käytti Pyeongchangin olympialaisissa samaa taktiikkaa ja kätki mitalinsa olympiakylässä vaatekaapin päälle, jotta motivaatio pysyisi kohdallaan viimeiseen kilpailuun asti.

– Ei tässä ole aikaa rentoutua. Aion puolustaa titteleitäni voitokkaasti, Joshua korosti.

Viime lokakuussa hän otteli samalla stadionilla Carlos Takamia vastaan. Joshuan kanssa samassa lokakuisessa otteluillassa Robert Helenius hävisi britti Dillian Whytelle.

Lisäpotkua rugbyhistoriasta

Parker, 26, on Joshuan tavoin voittanut kaikki ammattilaisottelunsa. Kaikkiaan 24 ottelusta 18 on päättynyt tyrmäykseen.

– Olen nuorempi, motivoituneempi, olen kunnossa ja vahva, Parker ennakoi.

Hän hakee lisäpotkua rugbyn maailmasta, sillä Uuden-Seelannin rugbyjoukkueella All Blacksillä on vahva historia Walesissa. Edellisen kerran All Blacks on hävinnyt Walesille Cardiffissa vuonna 1953.

– Täytyy pitää tuo tili puhtaana, Parker tuumasi.

Joshuan ja Parkerin ottelu venyy Suomen aikaa sunnuntain puolelle.