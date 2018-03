Peter Mueller valittiin Luisteluliiton päävalmentajaksi

Luisteluliiton uusi päävalmentaja on yhdysvaltalainen Peter Mueller. Mueller on 1 000 metrin olympiavoittaja vuodelta 1976. Hän on valmentanut useita lajin olympiavoittajia ja olympiamitalisteja.

Mueller toimi viime vuosikymmenellä Norjan päävalmentajana, mutta joutui eroamaan tehtävästä ahdistelusyytteiden takia. Tapaus ei johtanut viranomaismenettelyyn.