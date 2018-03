Lieksan Hurtat juhlisti 70-vuotista taivaltaan veteraanien jääkiekko-ottelulla

Perinteikäs lieksalainen palloiluseura Lieksan Hurtat juhlisti 70-vuotista taivaltaan lauantaina Lieksan jäähallissa pelatussa juhlaottelussa, jossa kohtasi kaksi vanhoista Hurtta-pelaajista muodostettua joukkuetta.



Tapahtuman aluksi seura kukitti kaikki paikalle päässeet vanhat puheenjohtajansa. Kukkaset sai myös ainoa vielä elossa oleva Lieksan Hurttien perustajajäsen Olli Vartiainen.



2000-luvulla Hurtat on keskittynyt toiminnassaan jalkapalloon ja erityisesti jääkiekkoon, josta seura parhaiten tunnetaan. Suomi-sarjaakin vielä kymmenisen vuotta sitten pelannut edustusjoukkue kiekkoili päättyneellä kaudella 3. divisioonassa.



– Me olemme kasvattajaseura, eli teemme sitä jääkiekon peruspohjatyötä. Kärkityypit lähtevät täältä sitten muualle, Lieksan Hurttien puheenjohtaja Johanna Mikkonen kertoo.



Ikäluokkien pienentyessä juniorijoukkueiden kasaaminen on osoittautunut perinteikkäässäkin kiekkokaupungissa vaikeaksi. Mikkosen mukaan yhteistyö jatkuu Nurmeksen Seppojen kanssa, ja tiivistyy todennäköisesti myös Joensuun suuntaan.



– Ikäluokkien pieneneminen on melkoinen haaste meille, jos se on sitä muuallakin. Kiekkokoulussa ja F-junoreissa on tällä hetkellä hyvin porukkaa, ja jos tilanne jatkuu samana, niin ihan hyvältä tämä näyttää.



Pitkän päivätyön Lieksan Hurttien hyväksi tehneen, seuran puheenjohtajana vuosina 1979–80 ja 1983–85 toimineen Matti Sihvosen mielestä Hurttien urheilullinen menestyminen joukkueena ei ole enää tärkeää.



– Väestörakenne alenee ja nuoriso vähenee, ja siinä mielessä pitkän tähtäimen suunnitelmia ei voi edes tehdä. Nuorisotyö on meillä aina ollut se ykkönen, ja tehdään sitä vaan edelleen, Sihvonen sanoo.



Samaa mieltä on myös Seppo Tossavainen, joka vaikutti Hurttien taustavoimissa lähes 30 vuoden ajan.



– Nuorten takiahan tätä työtä tehdään. Meillekin se oli elämäntapa. Vaimokin sanoi, että ota patja mukaan ja asu siellä hallilla, Tossavainen naurahtaa.



Pelireissujen lisäksi Tossavainen on jäänyt kaipaamaan takavuosien talkoohenkeä.



– Se oli meidän elinehto, tehtiin tehtiin valtavasti talkoita: pystytettiin aurausviittoja, kerättiin jätepaperia, pudotettiin lunta, jaettiin lehtiä ja mainoksia. Niillä rahoilla käytiin muun muassa junioirijoukkueiden kanssa Moskovassa ja Leningradissa.



– Ilman talkoohommia ja seuran naisjaostoa koko Hurttia ei olisi olemassakaan, Tossavainen uskoo.



Lieksan jääkiekkokaukalot ovat toimineet ponnahduslautana usealle yläsarjoihin asti edenneelle jääkiekkoilijalle. Kirkkaimpana esimerkkinä liekalaislähtöinen Mira Jalosuo sai kaulaansa pronssisen mitalin Pyeongchangin talviolympialaissa.



Hurttien juhlaottelussa ikämiesten joukkueessa luistellut Seppo Peräoja pelasi viitisenkymmentä vuotta sitten muutaman kauden SM-liigaa Lahden Reippaassa ja Helsingin Jokereissa.



– Meillä oli erittäin hyvä valmentaja Pertti Pitkänen, joka oli siihen aikaan edelläkävijä jääkiekkoasiantuntijana. Sen myötä aika monta meidän kaveria pääsi pelaamaan ylempiin sarjoihin. Huomattiin, että siellä voi pärjätä, Peräoja muisteli.



Peräoja pelasi Hurtissa 1970-luvun alussa, kun lieksalaiset voittivat maakuntasarjassa KalPan ja nousivat silloiseen Suomi-sarjaan.



– Se on yksi parhaita pelejä ja muistoja, mitä mieleen on jäänyt. Pelasimme samaa sarjaa muun muassa Lahden Reippaan, SaiPan ja Mikkelin Jukureiden kanssa.