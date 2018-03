KontU sekä miesten että naisten viestivoittoihin ampumahiihdon SM-kilpailuissa

Ampumahiihdon SM-kilpailut alkoivat Kontiolahdella lauantaina viesteillä, joissa Kontiolahden Urheilijat vei molemmat viestit.

Naisten 3x6 kilometrin voittajajoukkue urakoi järjestyksessä Johanna Pykäläinen, Nastassia Kinnunen ja Kaisa Mäkäräinen.

Miesten voittojoukkue oli Teemu Huhtala, Ahti Toivanen ja Tuomas Grönman.



Kaisa Mäkäräinen pääsi ankkuriosuudelle hieman ennen Enon Kisa-Poikien Mari Laukkasta, eikä asemastaan luopunut. Eroa kertyi 42,6 sekuntia. Ensimmäisen SM-viestimitalinsa ottaneen Enon Kisa-Poikien jälkeen pronssin vei Ahveniston Ampumahiihtäjät.



– Kovaa hiihtäminen tuntui eilen jo pikkuisen keuhkoputkissa. En tiedä, onko ääni muuten vaan pois vai onko siellä joku taudinpoikanen tulossa tai menossa, Mäkäräinen sanoi.

– En ole oikein palautunut ja vaikea on ollut tehdä yhtään mitään, veto on ollut tosi paljon pois. Makuulla eka ohilaukaus karkasi totaalisesti, sille en pystynyt oikein mitään tekemään.

– En tiedä, mitä sähläsin viimeisellä laukauksella. Ajatus oli, että yritän vähän nopeampaa rytmiä molemmissa, muttei se oikein tainnut onnistua. Pystyllä toki lippaalta nollat, se on aina ihan hyvä suoritus.

– Hiihtäessä onneksi tuli sen verran eroa Mariin, ettei tarvinnut ihan tosissaan hiihtää viimeistä rinkiä. Sai siinä vähän vetää happea, että pääsisi huomennakin viivalle, Mäkäräinen sanoi.



Miesten osalta Soisalon Ampumahiihtäjät otti hopeaa ja Lahden Hiihtoseura pronssin. Hopeakolmikko hävisi mestarille 35,7 sekuntia.

– Makuu oli tosi hyvä, pysty olisi voinut mennä paremminkin (2 sakkokierrosta). Viimeisellä kierroksella yritin vaan hiihtää kiinni porukkaa, ettei tulisi kovin iso ero, Teemu Huhtala sanoi.

– Ihan ok ammunnat, molemmat yhdellä varalla. Ei mitään hirmu nopeita. Oli luotto, että Tuomas hoitaa kotiin, Ahti Toivanen sanoi.

Tuomas Grönman on potenut väsymystä raskaan maailmancup-kauden jälkeen.

– Ihan hyvää venymistä tänään. Ammunta oli riittävän hyvällä tasolla, mukava että voitettiin, Grönman totesi.



SM-kilpailut jatkuvat pikakilpailuilla sunnuntaina.