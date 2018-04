Jokipojat pelaa perjantai-iltana Mestiksen pronssista ja 10 000 eurosta

Jokipojat on Mestiksen lopullisissa sijoituksissa vähintään neljäs, mikä tuo joukkueelle 5 000 euron palkintorahan. Mikäli joukkue voittaa SaPKon ja saa pronssimitalit, nousee palkintoraha 10 000 euroon.

Jokipojat on napannut nykyisen Mestiksen aikana neljä mitalia: kultaa vuonna 2010 ja hopeaa sekä 2009 että 2012 ja pronssia 2016.

Ärjypaidat ovat olleet Mestiksessä pronssiottelussa kahdesti. Kaudella 2012–2013 joukkue hävisi TuTolle Turussa pelatun pronssiottelun, mutta toissa kaudella Jokipojat voitti pronssia kotipelissä KeuPaa vastaan.

Pronssipeli mielletään yleensä kahden pettyneen joukkueen taistoksi, mutta jos pronssimitalin voittaa, niin ajan myötä se useasti kirkastuu?

– Totta kai niin Savonlinnassa kuin Joensuussakin on pettymys, kun molemmat pelasivat sarjassa, missä oli mahdollisuus päästä finaaliin. Molemmille kävi niin kuin kävi, toinen pelasi lyhyemmän sarjan ja toinen pidemmän. Huomista jos ajatellaan, niin kaksi joukkuetta taistelee kynsin hampain voitosta, Jokipoikien päävalmentaja Jouni Varis sanoo Mehtimäkeläisessä.

– Kyllä siinä on hirveä ero, voitatko vaiko häviät ottelun. Marginaalit ovat pienet, ja kun pelataan yhdestä pelistä, niin meidän joukkueelle on tärkeää, että ollaan heti alusta valmiita kamppailemaan. Meidän pitää olla rohkeita ja uskoa omaan juttuun. Me ollaan oltu puolitoista viikkoa ilman peliä, ja SaPKo pelasi tiistaina, joten heidän on helpompi lähteä peliin, hän jatkaa.

