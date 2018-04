Jokipoikien kapteeni Samu Pitkäsen Mestis-ura päättyy

Mestiksen perjantainen pronssiottelu jäi joensuulaishyökkääjä Samu Pitkäsen kiekkouran viimeiseksi otteluksi ainakin Mestis-tasolla.

Pitkänen vahvisti asian Karjalaiselle ottelun jälkeen.

- Kyllä se näin on ainakin Mestiksen osalta. Aika pitkään on sarjaa tullut pelattua, ja nyt on aika antaa nuoremmalle sukupolvelle paikka, Pitkänen kertoo.

Alemmissa sarjoissa pelaamiselle hän jättää mahdollisuuden auki.

- Ei jääkiekkoa ikinä oikein saa meikäläisestä irti. Jollain tavalla pitää jossain olla mukana.

Pitkänen, 30, pelasi Jokipoikien edustusjoukkueessa kaikkiaan yhdeksällä eri kaudella. Mestiksen ja Suomi-sarjan otteluita joensuulaispaidassa kertyi pitkälle yli 300.

Kokemusta on myös Tuton ja Hokin riveistä sekä puolikkaan kauden verran Itävallasta.

Mestaruuksia hän pääsi juhlimaan Jokipojissa sekä Mestiksessä keväällä 2010 että Suomi-sarjassa kauden 2014-15 päätteeksi. Lisäksi hänelle on kertynyt kaksi Mestis-hopeaa ja kaksi pronssia.

- On tässä vuosien varrella ollut vertaansa vailla olevia porukoita, Pitkänen muistelee.

Pitkänen aikoo nyt keskittyä siviiliuraansa, jonka tiimoilta hän haaveilee asianajajan työstä. Oikeustieteiden maisteriksi olisi tarkoitus valmistua vuodenvaihteessa.