Miro Aaltosta ei nähdä MM-kisoissa - Jokipoikien kasvatti pyrkii edelleen NHL-liigaan

Edessä oli kaksi ansaittua vapaapäivää ennen lauantaina alkavia pudotuspelejä. Siellä vastaan asettuu UticaComets.

- Takana on hyvä runkosarja, joten voimme mennä ihan päätyyn asti. Mestaruutta lähdemme hakemaan. Tämä ensimmäinen sarja pelataan paras viidestä. Tulossa on varmasti kova vääntö, Aaltonen sanoi.

AHL:n pudotuspelit pitävät Aaltosen Kanadassa. Tanskan MM-kisoissa vuoden 2017 Leijona-miehistöön kuulunutta Aaltosta ei nähdä.

- Näissä peleissä on pakko olla, Aaltonen vahvisti.

Aaltosen vahvuudet ovat olleet tunnetusti hyökkäyspäässä. Kehityskohde on ollut puolustuspelaamisessa.

- Olen ollut nyt enemmän kahden suunnan sentteri. Hyökkäysriskit jätin vähän vähemmälle, Aaltonen kertoi.

Pelitapamuutoksen syy on selvä. Aaltonen tavoittelee pääsyä NHL-liigaan. Hän taisteli ennen kautta NHL-liigassa pelaavan Maple Leafsin nelossentterin paikasta.

- Seura kertoi, että haluaa nähdä minulta hyvää alivoimaa ja puolustuspelaamista. Otin ne kehityskohteiksi ja uskon, että olen mennyt niissä paljon eteenpäin.

NHL-liigan portit eivät vielä tällä kaudella Aaltoselle avautuneet. Nuorella pelaajalla on vielä aikaa.

- Yhteydenpito ylöspäin oli aika vähäistä. Tavoite on pelata NHL:ssä. Toivottavasti se tapahtuisi ensi kaudella.

Toronton keskustassa asuva Miro Aaltonen elää pitkälti jääkiekon ehdoilla. Aika menee harjoitellessa ja pelatessa, mutta myös vapaa-aikaa jää sopivasti.

Torontossa NHL-liigaa pelaavat Leo Komarov sekä Kasperi Kapanen. Jälkimmäinen pelasi myös farmissa AHL-liigaa Aaltosen joukkuekaverina 28 pelin verran.

Aaltosen ei siis ole tarvinnut olla kaukana kotoa yksin ainoana suomalaisjääkiekkoilijana.

- Leksan kanssa on pidetty aika paljon yhteyttä. Hän asuu tuossa lähellä. On se kiva, kun täällä on joku suomalainen.

