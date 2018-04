Jokipoikien joukkue hajoaa poikkeuksellisen pahasti - Päävalmentaja Varis: "Puolet porukasta vaihtuu"

- On ilo jatkaa. Tämä oli meidän tiimille ensimmäinen täysi vuosi, ja siitä opittiin paljon. Kaikki lähtee päivittäisestä tekemisestä ja siitä, että pelaajaa pitää pystyä auttamaan ja tukemaan hänen työnteossaan entistä paremmin. Minusta me teimme ensimmäiseksi vuodeksi ihan hyvää työtä, ja ensi kaudella tullaan myös valmennuksen osalta olemaan parempia, Varis uskoo.

Jokipojat selviytyi päättyneellä kaudella Variksen valmennuksessa Mestiksen välieriin, jossa joukkue hävisi mestaruuden voittaneelle KeuPa HT:lle puhtaasti voitoin 4-0.

- Ne olivat yhtä ottelua vaille maalin pelejä. Haastoimme hyvin, mutta parempi voitti. Kyllä tämä kausi oli keuruulaisten, ja huonolle ei tosiaankaan hävitty.

Puolivälieräsarja Ketterää vastaan oli kuitenkin meiltä kauden parasta peliä, ja sen kautta tästä jäi kyllä hiukan hampaankoloonkin, Varis pohtii.

Toistaiseksi jatkosuunnitelmistaan on kertonut Jokipoikien viime kauden kapteeni Samu Pitkänen, joka lopettaa pitkän Mestis-uransa. Myös moni muu joukkueen pitkäaikaisista runkopelaajista on lopettamassa tai siirtymässä alasarjoihin.

Varis on jo aloittanut uuden joukkueen rakentamisen Jokipoikien seurajohdon kanssa, ja työ on jo varsin pitkällä.

- Viime vuonna porukan kasaaminen karkasi vähän turhan pitkälle, ja nyt pyritään siihen, että saataisiin aikaisemmin hyvä nippu kasaan. Tämän kauden porukasta noin puolet tulee vaihtumaan, kun osa porukasta lopettaa, osa jatkaa Liigaan ja osa menee ulkomaille. Se tuo tietysti paineita hyvien täsmähankintojen tekemiselle, päävalmentaja toteaa.

Variksen mukaan Joensuu on Mestis-pelaajille kaupunki, jonne ei väkeä tarvitse liiemmin houkutella.

- Sen huomaa, kun keskustelee pelaajien tai muiden seurojen toimijoiden kanssa. Meillä asiat hoidetaan hyvin, ja pelaajat voivat keskittyä pelkästään olennaiseen ilman stressiä muusta. Täällä on hyvä pelata jääkiekkoa, ja tämä on loistava paikka motivoituneelle pelaajalle päästä urallaan eteenpäin. Tottakai koko ajan pitää kehittyä, niin urheilun puolella kuin muillakin osa-alueilla, mutta kyllä Jokipojissa on vetovoimaa, Varis luonnehtii.

- Haluamme Joensuuhun nuoria ja kehittyviä pelaajia, joilla uran käyrä osoittaa ylöspäin. Kaiken keskiössä on urheilullisuus sekä joukkuepelaaminen. Kaikki lähtee joukkueesta, ja se edellä on tänne saapuvienkin töitä tehtävä, Varis kommentoi tulevan pelaajahankintoja.

Ensi kaudeksi jäähallin sosiaalitiloihin tuleva remontti pakottaa edustusjoukkueenkin väistötiloihin. Se muuttaa hiukan myös Variksen työtä, mutta tästä hän ei ole huolissaan.

- On hienoa, että hallia aletaan nyt remontoida. Joitain käytännön järjestelyjä asia aiheuttaa myös meidän kantilta, mutta tällä hetkellä suunnitelmat näyttävät hyviltä. Pääasia on, että paikkoja saadaan pelaajienkin kannalta entistä paremmaksi.

Myös itse peliin päävalmentaja lupailee pieniä muutoksia.

- Puolustimme kuluneella kaudella aika hyvin, mutta hyökkäykseen tarvitaan jonkin näköistä luovuutta ja hulluutta. Ehkä sillä saralla pitäisi pelaajille antaa pikkuisen enemmän löysää, Varis tuumii.

- Sitä pitää miettiä koko valmennustiimin kanssa, mutta varmasti peli tulee olemaan jonkun verran hyökkäysvoittoisempaa, Varis lupaa.

Nyt Varis suuntaa ansaitulle lomalle etelän lämpöön, mutta sieltä palattuaan hän palaa innoissaan kovan työn ääreen.

- Katsotaan videoita, tutkitaan pelaajia ja kun joukkue on valmis, niin jossain vaiheessa alkukesää kerätään porukka kasaan tänne Joensuuhun. Heinäkuun lopusta lähdetään sitten täysillä valmistautumaan tulevaan kauteen. Nopeasti se aika menee, Varis päättää.