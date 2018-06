Perhefutis on asian ytimessä - Ylämyllyn Yllätys järjestää viikoittain todellista matalan kynnyksen toimintaa

Ylämyllyn Paloaukean kentällä oli keskiviikkona monenlaista toimintaa. Yllätyksen tyttöjoukkueiden lisäksi tekonurmella nähtiin myös Perhefutis-ryhmä.Perhefutis on ollut yllätyksen ohjelmassa toukokuusta asti.

Idea toimintaan lähti kentältä.

- Perhefutista on toivottu tässä vuosien varrella, mutta meillä ei ole tähän asti ollut siihen mahdollisuutta. Kun minut palkattiin seuratyöntekijäksi, niin päätimme ryhtyä tuumasta toimeen, vastaava ohjaaja Mervi Ryynänen kertoi.

20 lapsen suuruiset ryhmät täyttyivät yhdessä hujauksessa. Ensimmäinen oli täynnä vuorokaudessa.

- Päätimme laittaa pystyyn toisen ryhmän ja myös se täyttyi muutamassa päivässä. Lisäksi jonossa on tulijoita, mutta kannattaa ottaa yhteyttä. Kyllä tänne voi mahtuakin mukaan, Ryynänen kehotti.

Perhefutikseen osallistumisen kynnys on todella matala.

Lapset ovat mukana toiminnassa omien vanhempiensa, isovanhempiensa, kummiensa tai jonkun muun tutun aikuisen kanssa. Pääasia on saada perheet liikkumaan yhdessä.

- Olemme asian ytimessä. Täällä jokainen lapsi saa jakamattoman huomion vanhemmaltaan. Kaikki toiminta tapahtuu yhdessä tekemällä. Kännykät pysyvät kiinni ja aikuiset touhuavat usein jopa lastaan enemmän, Ryynänen nauroi.

- Tätä kautta kasvatamme perheet ja aikuiset mukaan Yllätyksen seuratoimintaan. Vanhempia tarvitaan aidosti kaikenlaisissa tehtävissä. Tämä on ihan loistava juttu.

Yllätyksen lisäksi Palloliiton hankkeessa on mukana Lehmon Pallo, joka järjestää vastaavaa toimintaa.

- Syksyllä jatkamme sitten sisätiloissa, joten viimeistään tuolloin voivat uudet halukkaat tulla mukaan. Perhefutis on ympärivuotista toimintaa.

Yllätyksen ohjaajista Ryynänen sekä Outi Juurikainen kävivät Palloliiton koulutuksen Kuopiossa. Sieltä mukaan tarttui materiaalien lisäksi käytännön vinkkejä.

Tunnin mittaisen session alkua odotti kentällä myös Kaksosen perhe. Alusta asti mukana olleille Kaksosille alkamaisillaan oli jo kolmas tapahtuma.

- Tämä on hyvin lapsilähtöistä toimintaa eli pitkälti leikkimistä, Ylämyllyllä asuva Marika Kaksonen kehui tyytyväisenä.

Malttamattomana palloa vieressä potkineelle 5-vuotiaalle Olaville kyseessä on ensimmäinen varsinainen harrastus.

- Tämä on Olaville todella iso juttu. Hän on kotona hoidossa, joten tätä Perhefutista hän odottaa innolla. Olavi laskee aina, montako yötä on vielä jäljellä.

- Olen oppinut täällä erilaisia temppuja ja liikkeitä. Hauskaa on ollut, Olavi vahvisti reippaasti.

Yllätyksen naisten kuntofutisjoukkueessa pelaava äiti on kuulemma vielä parempi jalkapalloilija. Tosin hetki piti vastausta miettiä.

Olavi kertoi seuraavansa jalkapalloa myös televisiosta. Ja Suomi on se kaikkein paras eli Olavi tuntui olevan Huuhkajien fani.

2-vuotias pikkuveli Viljo oli päässyt mukaan ensimmäisen kerran.

- Tähän asti se on vain katsellut, miten me täällä leikimme, Olavi paljasti.

Ja sitten touhukas tunti jo käynnistyi. Kaksosen perhe ja muut paikalle saapuneet pääsivät liikkumaan yhdessä. Mikäs se mukavampaa. Se oli koko jutun juoni.