Saksan keihäskolmikko saarijahdissa Paavo Nurmen kisoissa

Hurjia keihäskaaria alkukaudella heittänyt saksalaiskolmikko Johannes Vetter, Andreas Hofmann ja Thomas Röhler tavoittelee tiistaina Paavo Nurmen kisoissa voiton lisäksi omaa saarta Turun saaristosta. Keihäänheiton voittajalle on erikoispalkintona luvassa oma saari, jos voittotulos ylittää Aki Parviaisen Suomen ennätyksen 93,09.

Saksan kolmikosta kuka tahansa saattaa tiistaina räväyttää haamuheiton Paavo Nurmen stadionilla. Hofmann kiskaisi lauantaina Offenburgissa ennätyksensä 92,06, ja maailmanmestari Vetter heitti jo maaliskuussa kauden avauskilpailussaan 92,70. Pekkaa pahemmaksi ei ole alkukaudella jäänyt olympiavoittaja Röhler, jonka kauden paras kaari on kantanut 91,78.

Tiistaiksi on Turkuun luvassa kesän kylmin päivä, mutta voimakas pohjoistuuli saattaa auttaa heittäjiä.

– En ole huolissani säästä, sillä Turussa on usein kylmät olosuhteet, totesi viime vuonna keihäskisan voittanut Röhler.

Pitkämäki uskoo tulosparannukseen

Röhlerin voittotulos oli viime vuonna 88,26, mutta edellisvuonna mies kiskaisi Turussa 91,28 ja ylitti jokaisella heitollaan 85 metrin rajan.

– Turun heittopaikka on loistava ja yleisön kannustus uskomatonta.

Hurjista alkukauden heitoista huolimatta Röhler ei mielestään vielä ole huippukunnossa.

– Minulla on tekniikan kanssa ongelmia, mutta siitä huolimatta keihäs on lentänyt loistavasti. Kauden huippukunto on kuitenkin tähdätty Berliinin EM-kisoihin, sillä kotikisat ovat aina erityistapaus, Röhler totesi.

Kyynärpääleikkauksesta toipunut Tero Pitkämäki avasi kautensa Vantaalla tuloksella 82,64. Nurmen kisoista mies odottaa selvästi pitempää kaarta.

– Vantaalla oli heitossa pieniä tekniikkaongelmia. Nyt on takana kymmenen hyvää harjoituspäivää, ja kaikki merkit viittaavat tuloskunnon paranemiseen, totesi Pitkämäki luottavaisena.

Helanderia eivät maailmantähdet pelota

Kauden kotimaista kärkitulosta 85,46 hallussaan pitävä Oliver Helander kilpailee Paavo Nurmen kisoissa ensimmäistä kertaa. Hän heitti kärkituloksen Vantaalla toukokuun lopulla ja paransi samalla ennätystään yli viisi metriä.

Helanderin mielestä tiistain keihäskisa on vain yksi kisa muiden joukossa, vaikka nuorukainen ei ole ennen maailmanhuippuja kohdannutkaan.

– Ajattelen kisaa normaalina kilpailuna ja yritän keskittyä vain omaan tekemiseeni. Olen tyytyväinen, jos keihäs lentää samoille lukemille kuin Vantaalla.

Helanderin ennätys syntyi Vantaalla toisella heittokierroksella. Ennätysheiton jälkeen mies pisti keihäät pakettiin ja jätti loput heitot heittämättä.

– Kyynärpää vähän vihoitteli Vantaan kisassa, joten katsoin parhaaksi säästää kättä.

Tiistaina Helander kuitenkin uskoo heittävänsä kaikki kuusi heittoa.

– Kroppa on täysin kunnossa, ja kovassa kisassa on yritettävä loppuun asti, Helander selvitti.