Kataja teki sopimuksen uuden takamies-laiturin kanssa

Palmin sopimuksessa on ulkomaanoptio, joka koskee sekä tätä että ensi kesää.

Päättyneellä Korisliiga-kaudella 194-senttinen Palmi pelasi puolivälieriin edenneen Pyrinnön riveissä 38 ottelua. Palmin pistekeskiarvo oli 8,9 ja levypalloja tilastoihinsa kirjautui 2,5 per ottelu. Kahden pisteen heittotarkkuus oli 54 %, kolmosten 34 % ja vapaaheittojen 74 %.

Toissa kaudella Palmi oli koko Korisliigan paras kotimainen korintekijä.

– Lähtökohtaisesti Tampereella on ollut hyvä olla. Pyrinnössä asiat on hoidettu mallikkaasti ja olen saanut yhdistettyä koripallon sekä koulunkäynnin. Nyt kun koulut ovat valmiina, on ensimmäisen kerran paikka lähteä menemään koris edellä, tradenomiksi valmistunut Palmi kertoo tiedotteessa.

– Mielessä on pitkään ollut se, että pelaamista pitäisi päästä kokeilemaan muuallakin. Joensuussa tarjolla on europelejä, jotka ovat yksi vetovoimainen asia. Organisaatiostakin olen kuullut pelkkää hyvää, joten lopulta oli kohtuullisen helppoa päättää lähteä juuri sinne katsomaan millaista koripallo on Tampereen ulkopuolella.

Tällä hetkellä Katajan sopimustilanne on seuraava:

Takamiehet: Ilari Seppälä, Topias Palmi

Laiturit: Matias Ojala, Atte Perttu, Tommi Huolila

Valmentajat: Juha Sten, Petri Virtanen