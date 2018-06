Pitkämäki kuntouttaa itseään kohti EM-kisoja, teippaus tukee polvea

Keihäänheittäjä Tero Pitkämäki yllättyi ortopedin viestistä, ettei kisakausi olekaan ohi polvivamman takia. Pitkämäki ryhtyy kuntouttamaan itseään elokuisiin yleisurheilun EM-kisoihin.

Pitkämäen tukijalan polven eturistiside on poikki, mutta heittäjä pystyy kilpailemaan kuntoutuksen ja vahvan teippauksen avulla.

– Kun kuulin diagnoosin, ajattelin, että kausi on tässä. Sitten lääkäri totesi, ettei tarvitse lyödä hanskoja tiskiin. Pieni mahdollisuus on, että 2–3 viikon toipumisen jälkeen voisi aloittaa heittoharjoittelun. Kuuntelin sitä monttu auki, polven sivusidevammaa odottanut Pitkämäki myönsi Urheiluliiton tiedotteessa.

Pitkämäen vasemman polven tutkinut ortopedi Harri Panula arvioi tiedotteessa, että polvi leikataan vastaa syksyllä.

– Pitkämäen polven sivusiteet ovat ehjiä, nivelkierukat kunnossa, eikä nivelrustossa tai luustossa ole vammoja, mutta eturistiside on poikki, Panula täsmensi.

Polvivamma on 35-vuotiaan Pitkämäen uran ensimmäinen, vaikka hän on käynyt kirurgin pakeilla yhdeksän kertaa urallaan. Kuntoutus on hänelle tuttua.

Pitkämäki loukkasi polvensa tiistaina Paavo Nurmen kisojen viimeisessä heitossa Turussa. Polvesta otettiin magneettikuvat keskiviikkona, ja Panula tutki polven ja poisti sieltä verta.

– Pitkämäen polven ja jalan lihaksisto on erinomaisessa kunnossa. Hän voi aloittaa kuntouttavien liikkeiden tekemisen ilman lisäpainoja välittömästi, Panula kertoi.

Kuntoutus vahvistaa polven lihaksia, ja lisätukea heittäjä saa polven teippauksesta.

– Ei ole mitään syytä, miksi Pitkämäki ei pystyisi jatkamaan kilpailemista ja heittäisi EM-kisoissa Berliinissä, Panula arvioi.

Ortopedin mukaan Pitkämäki voi mennä juoksulenkille jo ensi viikolla, mutta heittoharjoittelun aloittamisen ajankohta riippuu heittäjän tuntemuksista.

Pitkämäki on valmis tekemään kaikkensa, että kuntoutuu kauden päätapahtumaan elokuuksi. Keskenkuntoisena hän ei aio Berliiniin lähteä.

– Berliinin kisoihin lähtö vaatii, että pystyn kilpailemaan Kalevan kisoissa. Silloin voi olla kolme muuta valintakelpoista heittäjää. Heidän kanssaan pitää pystyä kilpailemaan ja mielellään voittamaan heitä. Kun on tullut tällainen vamma, alkukauden näytöillä ei ole merkitystä, EM-kisoihin jo valittu Pitkämäki sanoi.

Kalevan kisat ovat Jyväskylässä 19.–22. heinäkuuta ja EM-kilpailut Berliinissä 7.–12. elokuuta.