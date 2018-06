Lappi toisen kerran urallaan palkintokorokkeelle

Toyotan Esapekka Lappi ylsi sunnuntaina päättyneessä Sardinian MM-rallissa kolmanneksi. Kyseessä on 27-vuotiaan pieksämäkeläisen uran toinen kerta palkintokorokkeella MM-sarjan kuninkuusluokassa.

Lapin kolmas sija ratkesi myöhään lauantai-iltana, kun tallikaveri Jari-Matti Latvala joutui keskeyttämään viimeisellä siirtymällä huoltoon. Rallin voittoon ajoi huikean taistelun jälkeen Hyundain Thierry Neuville, joka nousi päätöserikoiskokeella ykköseksi 0,7 sekunnin erolla ennen Fordin Sebastien Ogieria.

– Minulla on hirmu hyvä fiilis tästä tuloksesta. Vaikka taistelu loppui eilen harmillisesti, niin me ansaittiin tämä kolmas tila. Alkukaudesta on oltu monta kertaa lähellä, mutta sitten on itse möhlitty. Tällä kertaa ei tupeksittu, Lappi summasi STT:lle.

Moni kärkikuski kolhi autoaan Sardinian teknisillä ja kivisillä erikoiskokeilla. Lappi sen sijaan ajoi varmasti ja malttoi mielensä, mikä palkittiin lopulta pokaalilla.

– Näin siinä sitten kävi, kun malttoi ajaa rauhassa. Täällä on pakko vähän säästellä autoa, eikä voi ihan reikä päässä ajaa, suomalaiskuski muistutti.

Vain voitto kelpaa Suomen MM-rallista

MM-sarjan seuraava osakilpailu ajetaan kesätauon jälkeen Jyväskylässä, jonne Lappi lähtee puolustamaan voittoaan viime vuodelta.

– Voitto on tietenkin tavoitteena, mutta kilpailua on vielä enemmän kuin viime vuonna. Muut ovat kehittäneet autojaan ja ykkössijasta kamppailee moni kuski. Kaiken lisäksi myös oman tiimin sisällä kisa on kovaa.

Tommi Mäkisen johtama Toyotan rallitalli lähti Sardiniaan kovin odotuksin, mutta tulos jäi laihaksi. Latvalan lisäksi myös virolaispilotti Ott Tänak joutui keskeyttämään. Latvala oli lopulta seitsemäs ja Tänak yhdeksäs.

Tallipomolla jäi rutkasti hampaankoloon, sillä paljon suurempi potti olisi ollut tarjolla. Lapin podium-sijoitus paikkasi hieman haavoja.

– Esapekka oli vahva heti alusta asti. Sitten se perjantain rengasrikko pakotti hänet varomaan. Siinä tuli jo se ratkaiseva ero kärkeen. Hän oli rallin alla luottavainen ja hänen taktiikkansa toimi hyvin, Mäkinen totesi.

Latvala päätti kolmen perättäisen pisteettömän kisan putkensa, mutta neljäs keskeytys putkeen sai mielen matalaksi.

– Ei tästä nyt hirveän hyvää fiilistä jäänyt. Saatiin sentään nollakierre katkaistua, ja se on tärkeää. Harmittaa ihan sikana eilisen tapahtumat. Siinä meni kolmas sija, mikä oli täältä otettavissa, Latvala päivitteli.

Fordin Teemu Suninen ajoi ulos perjantaina, mutta sai saaliiksi yhden MM-pisteen oltuaan lopputuloksissa kymmenes. Helsinkiläiskuljettaja Taisko Lario oli kaksivetoisten WRC3-luokassa toinen.