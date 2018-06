Ruotsi puolukkahillon voimin MM-valloitukseen – mukana myös karkkia palautumiseen

Ruotsin pelaajille on pakattu myös erityistä "juhannusruokaa". LEHTIKUVA / AFP

Puolukkahilloa, karamelleja ja ruotsalaista kahvia on pakattu mukaan, kun Ruotsin jalkapallomaajoukkue suuntaa MM-lopputurnaukseen Venäjälle. Kaikkiaan joukkueella on tavaraa 5,5 tonnia, ja siitä 700 kiloa matkaa pelaajien mukana tiistaina Venäjälle. Valtaosa on jo päätynyt Ruotsin majapaikkaan rekkalasteina.