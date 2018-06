Espanja pyöritti valmentajakarusellin MM-kynnyksellä – kokematon ex-pelaajasuuruus ruoriin

Jalkapallon MM-suosikkeihin lukeutuva Espanja järjesti dramatiikkaa kisojen aattopäivään, kun päävalmentaja Julen Lopeteguille näytettiin ovea. Korvaaja löytyi nopeasti ja läheltä, kun Espanjan jalkapalloliitto nimesi entisen maajoukkuepuolustajan Fernando Hierron pestiin.

Hierron, 50, ainoa aiempi kokemusta päävalmentajan tehtävästä on kaudelta 2016–17, kun hän käskytti Espanjan kakkostason Oviedoa. Aiemmin hän oli myös Real Madridin valmennuksessa, avustaen Carlo Ancelottia kaudella 2014–15. Muuten Hierro on työskennellyt maan jalkapalloliitossa RFEF:ssä.

Lopeteguista, 51, tuli Espanjan päävalmentaja kesällä 2016, vaisusti sujuneen EM-turnauksen jälkeen. Hän ei hävinnyt kertaakaan 20 ottelussaan Espanjan luotsina ja teki hiljattain vuoteen 2020 ulottuvan jatkon maajoukkuepestiinsä. Kaikki kuitenkin muuttui eilisiltana, kun Espanjan jalkapallojätti Real Madrid ilmoitti palkanneensa Lopeteguin päävalmentajakseen MM-kisojen jälkeen.

– Maajoukkue on kaikkien espanjalaisten joukkue, ja meidän on puolustettava tiettyjä arvoja. Sopimuksista neuvotteleminen on oikeutettua, mutta tämä asia tapahtui RFEF:n saadessa tietää siitä vasta viisi minuuttia ennen (Realin) lehdistötiedotteen julkaisua, Espanjan jalkapalloliiton johtaja Luis Rubiales totesi.

Media: Pelaajat pyrkivät estämään potkut

Realin yllätysilmoituksen jälkeen pelättiin, että maajoukkueluotsin tuleva pesti aukaisisi railoja maajoukkueen Real- ja Barcelona-pelaajien välillä. Espanjalla on nyt ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2006 enemmän pelaajia Realista kuin Barcelonasta arvokisajoukkueessaan. Realista on kuusi ja Barcasta kolme pelaajaa.

Espanjalaismedian mukaan pelaajat kuitenkin pyrkivät viime hetkillä estämään Lopeteguin potkut. Liittopomo Rubiales kertoi vain "keskustelleensa pelaajien kanssa".

– Voin vakuuttaa, että pelaajat tekevät kaikkensa, yhdessä uuden (valmennus)tiimin kanssa, että joukkue pääsee kisoissa mahdollisimman pitkälle, Rubiales sanoi.

Espanja aloittaa turnausurakkansa perjantaina ottelulla rajanaapuriaan Portugalia vastaan. Muut joukkueet B-alkulohkossa ovat Iran ja Marokko.

Supertähti Salah liittyi Egyptin harjoitusvahvuuteen

Jalkapallon MM-kilpailuihin valmistautuvan Egyptin suurin pelaajatähti Mohamed Salah on liittynyt maajoukkueen harjoitusvahvuuteen. Uutistoimisto AFP:n toimittaja näki Salahin lämmittelevän joukkuetovereidensa kanssa keskiviikkona.

Salah on kärsinyt toukokuun lopulta asti Mestarien liigan loppuottelussa saamastaan olkapäävammasta, joka piti vielä alkuviikosta hyökkääjän sivussa joukkueharjoituksista.

Egypti pelaa perjantaina MM-kilpailujen avausottelussaan Uruguayta vastaan. Maanantaina joukkueen lääkäri arveli Salahin olevan sivussa avausottelusta.