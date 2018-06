Jipon toppari Tuomas Kettunen valittiin alle 18-vuotiaiden maajoukkueleirille

Jipon vuonna 2000-syntynyt toppari Tuomas Kettunen (kuvassa vasemmalla) on nimetty Vaasassa 23.–24. kesäkuuta järjestettävälle alle 18-vuotiaiden maajoukkueleirille. Jipon kasvatti on pelannut Jipon alakerrassa kaikissa tämän kauden kahdeksassa 2. divisioonan ottelussa täydet minuutit.

EM-lopputurnaukseen valmistautuva alle 19-vuotiaiden maajoukkue (leireilee alle 18-vuotiaiden joukkueen kanssa samaan aikaan Vaasassa, ja joukkueet pelaavat keskinäisen harjoitusottelun sunnuntaina 24. kesäkuuta kello 13.Ottelu pelataan suljettujen ovien takana ilman yleisöä..

– Oma kauteni on mennyt pelien osalta hyvin, joten osasin odottaa valintaa. Tietysti myös siitä syystä, että olin keskustellut jo aikaisemmin maajoukkueen valmentajien kanssa. Tämä on ensimmäinen maajoukkuekomennukseni, joten on mukava päästä leirille ja otteluun näkemään muiden maajoukkuepelaajien taso. Henkilökohtaisesti odotan tältä leiriltä onnistumista, kommentoi Kettunen seuransa verkkosivuilla.