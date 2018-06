Urho Vaakanainen teki NHL-sopimuksen – "Nyt on huikea fiilis"

– Nyt on huikea fiilis. Tästä on aina unelmoitu, ja nyt se vihdoin on totta, Vaakanainen kommentoi tuoreeltaan.

Viime kesän Bruinsin ykköskierroksen NHL-varaus pelasi kuluneella kaudella jääkiekon SM-liigassa edustaen lappeenrantalaista SaiPaa. Kauden päätyttyä Vaakanainen pelasi uransa ensimmäiset A-maaottelut Suomen maajoukkueessa.

Tällä hetkellä Jokipoikien kasvatti Vaakanainen harjoittelee Espoossa, ja juhannuksen jälkeen hän matkustaa Bostoniin uuden seuransa tulokasleirille.

– Odotan innolla, että pääsen leirille!

– Välillä käydään Suomessa, ja kun myöhemmin mennään takaisin, paikalla ovat jo kaikki kovat äijät. Ei auta muu kuin pelata hyvin ja taistella pelipaikasta. Kaikki laitetaan likoon, hän lupaa.