Reilun kuukauden MM-jalkapallourakka alkaa

Jalkapalloilun MM-lopputurnaus alkaa tänään Venäjällä. MM-kisat järjestetään 21. kerran.

Turnauksen ensimmäinen ottelu on Moskovassa pelattava A-lohkon kohtaaminen Venäjä–Saudi-Arabia. Se alkaa Moskovan yli 80 000 katsojaa vetävällä Luzhniki-stadionilla Suomen aikaa kello 18.

Menestystoiveet eivät ole järjestäjämaa Venäjällä korkealla. Maajoukkue on pelannut seitsemän maaottelua peräkkäin ilman voittoa. Venäjä on viimeksi voittanut maaottelun yli kahdeksan kuukautta sitten.

Venäjän päävalmentaja Stanislav Tshertshesov toppuuttelee arvostelijoita.

– Meidän pitää ottaa arvostelusta onkeemme, mutta luoda myönteistä ilmapiiriä, Tshertshesov sanoi AFP:n mukaan.

Venäjän presidentti Vladimir Putinkaan ei ole ennen turnausta toiveikas odotuksissaan. Hän kaipaa kotijoukkueelta kuitenkin tinkimätöntä asennetta.

– Kaikki venäläisen jalkapalloilun fanit odottavat maajoukkueen esiintyvän MM-kisoissa arvokkuudella, pelaavan nykyaikaista ja kiinnostavaa jalkapalloa sekä taistelevan loppuun saakka, Putin muotoili.

Ensimmäistä kertaa MM-lopputurnausta isännöivä Venäjä on laittanut kisavalmisteluihin yli 13 miljardia euroa. Lopputurnauksessa pelataan 11 paikkakunnalla ja 12 stadionilla 64 ottelua.

Ehtiikö ihmehyökkääjä Salah toipua?

A-lohkon kaksi muuta joukkuetta ovat Egypti ja alkulohkon ennakkosuosikki Uruguay. Ne pelaavat keskinäisen avausottelunsa perjantaina.

Koko alkulohkon puhutuin pelaaja on Egyptin tähtihyökkääjä Mohamed Salah, joka teki päättyneellä sarjakaudella Liverpoolille yhteensä 44 maalia.

Salah loukkasi toukokuun lopussa Mestarien liigafinaalissa olkapäänsä, mutta on jo käynyt maajoukkueen harjoituksissa. Yleinen arvio, on, että Salahilta jää Uruguay-ottelu väliin, mutta että hän on pelikunnossa seuraavissa lohkopeleissä.

Uruguay putosi viime MM-turnauksessa jatkosta ensimmäisellä pudotuspelikierroksella, mutta oli vuoden 2010 kisoissa neljäs. Sen suurimmat tähdet ovat sarjakaudella yhteensä 53 maalia tehneet Barcelonan Luis Suarez ja Paris Saint-Germainin Edinson Cavani.

Maailmanmestaruutta neljän vuoden takaa puolustaa Saksa. Uusia MM-kisamaita ovat Islanti ja Panama.

Lopputurnauksessa pelataan 64 ottelua. MM-turnaus päättyy 15. heinäkuuta.