Ralliturman yksityiskohdat vielä selvittelyssä – asiaa tutkivat poliisi ja Onnettomuustutkintakeskus

Eilisessä Seinäjoen rallionnettomuudessa kuollut nainen seurasi rallin SM-osakilpailua sallitulla katsoja-alueella. Ralliauto suistui ulos tieltä ensimmäisellä erikoiskokeella ja törmäsi katsojaan, joka kuoli heti.

– Kyseessä oli vaaralliseksi luokiteltu alue, mutta kyseessä ei ollut kieltoalue, autourheilun kansallisen lajiliiton AKK-Motorsportin puheenjohtaja Juhani Pakari vahvisti STT:lle tänään.

Poliisi kertoi aamupäivällä, että uhri on 1962 syntynyt paikkakuntalainen nainen.

Poliisin mukaan asiassa tehdään onnettomuustutkintaa sekä kuolemaan johtaneen onnettomuuden vuoksi myös kuolemansyyn tutkintaa. Suoritettavan onnettomuustutkinnan perusteella arvioidaan sitä, onko tapahtuman järjestelyissä tapahtunut laiminlyöntejä, joiden perusteella asiassa tulee käynnistää rikosperusteinen esitutkinta.

Tutkinta on jatkunut tänään. Poliisi on kertonut kuulevansa asianosaisia tapahtumista.

Rallitapahtuman kilpailun johtajan Erkki Hemmingin mukaan tänään kuultavien joukossa ovat onnettomuusauton kuljettaja ja kartanlukija.

– He ovat fyysisesti kunnossa, hän sanoi.

Poliisista kerrottiin STT:lle iltapäivällä, että onnettomuuden yksityiskohdista ja syystä ei ole toistaiseksi uutta tiedotettavaa.

Onnettomuustutkintakeskus aloitti alustavan tutkinnan

Myös Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) on käynnistänyt alustavan tutkinnan. Otkesin johtajan Veli-Pekka Nurmen mukaan onnettomuutta tarkastellaan yleisötilaisuuksien turvallisuuden parantamiseksi. Itse onnettomuuden lisäksi keskus tutkii pelastustoimintaa.

– Meillä on toimivalta kohdistaa suosituksia mihin tai kehen toimijaan tahansa, Nurmi sanoi.

Tutkinnassa kuullaan ihmisiä ja tarkastellaan esimerkiksi tapahtuman turvallisuusjärjestelyjä. Alustavan tutkinnan tarkoituksena on selvittää, onko tarpeen käynnistää varsinaista tutkintaa onnettomuudesta.

Nurmen mukaan on liian varhaista kommentoida onnettomuuden yksityiskohtia.

Poliisin mukaan onnettomuudesta on ilmoitettu myös Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille.

Kilpailijat pitivät hiljaisen hetken

Katsojan kuolemaan johtanut onnettomuus sattui noin kello kahdeksan aikaan eilisiltana rallin 1. erikoiskokeella, jonka lähtöpiste oli hotelli Sorsanpesä. Erikoiskoe ajettiin reilun viiden kilometrin mittaisella metsäisellä tieosuudella, jonka alussa oli parin kilometrin asfaltoitu osuus ja sen jälkeen mutkaista soratietä, kilpailun johtaja Hemminki kertoi eilen. Ulosajo tapahtui soratiellä, kun yksi kilpailijoista menetti ajoneuvon hallinnan mutkassa. Auto pyöri useita kertoja ympäri ennen pysähtymistä. Ralli keskeytettiin onnettomuuden jälkeen.

Seinäjoella ajettava rallin SM-osakilpailu jatkui tänään normaalin aikataulun mukaan ja ohjelmassa on kuusi erikoiskoetta. Ennen kilpailun jatkamista kilpailijat pitivät hiljaisen hetken kuolleen katsojan muistoksi.

Hemmingin mukaan kilpailun turvallisuusjärjestelyihin kiinnitettiin tänään erityistä huomiota.

– Keula-autot ovat ajaneet radan ja katsoneet, että kaikki on kunnossa. Myös katsoja-alueita merkattiin vieläkin selvemmin, hän sanoi STT:lle.

Yleisö liikkuu paikasta toiseen

Ylen verkkosivuillaan julkaisemassa videossa näkyy, kun onnettomuusauto osuu ensin tien vasempaan reunaan ja sen jälkeen suistuu oikealle. Erkki Hemminki pitää mahdollisena, että auto on osunut kiveen ja kimmonnut siitä toiselle puolelle tietä.

Maastossa yleisö liikkuu paikasta toiseen ja välillä väkijoukkojen hallinta voi olla vaikeaa, vaikka järjestyksenvalvojia olisikin sääntöjen vaativa määrä.

– Pitäisi olla kaksi järjestyksenvalvojaa yhtä katsojaa kohti, Hemminki kertoo väkijoukkojen hallinnan haasteellisuudesta.

Jokainen rallireitti on yksilöllinen. Kilpaa ajetaan normaaleilla teillä, jotka on suljettu kilpailujen ajaksi siviililiikenteeltä. Täysin turvallisten katsomoiden rakentaminen on mahdotonta.

– Ulosajossa auto voi mennä pyörimällä vaikka kuinka pitkälle, Hemminki muistuttaa.

Hänen tiedossa ei ollut, mitä nopeutta onnettomuusauto ajoi. Sanomalehti Ilkan mukaan vauhtia olisi ollut noin 120 kilometriä tunnissa.

Ralliturmat harvinaisia Suomessa

Kuolonuhreja vaativat rallionnettomuudet ovat Suomessa harvinaisia. Vuosina 1995 ja 1996 Jyväskylän suurajoissa kuoli katsoja kumpanakin vuonna. Vuonna 1999 Hattulassa rallikilpailua seurannut poika kuoli autosta irronneen renkaan osuttua häneen.

AKK ja kansainvälinen autourheiluliitto FIA tekevät jatkuvasti töitä katsojaturvallisuuden parantamiseksi.

– FIA käsittelee tämänkin asian. Turvallisuus on parantunut myös eteläisemmissä maissa, missä toiminta on ollut kuin villi länsi, Pakari avasi kansainvälisen autourheiluliiton roolia onnettomuuksien jälkeen.

– Aivan varmasti olemme järjestäjänä parhaasta päästä, mutta se ei nyt lohduta yhtään, Pakari sanoi tänään.