KuPS vahvisti Nissilän Belgia-siirron – siirtosumma seurahistorian suurin

Jalkapalloliigan Kuopion Palloseuran 22-vuotias keskikenttäpelaajasiirtyy Belgian pääsarjaseuran Zulte Waregemin riveihin, kertoi KuPS lauantaina. Siirrosta kertoi jo perjantaina Savon Sanomat . KuPS kertoo, että siirtosumma on "Kuopion Palloseuran seurahistorian suurin".

Nissilä pelasi liigaa kaudesta 2015 alkaen. Viime kaudella hän iski yhdeksän maalia, ja tällä kaudella hän pelasi 14 ottelua ja teki yhden maalin.

– Ulkomailla pelaaminen on aina ollut tavoitteeni sekä unelmani ja nyt kun se toteutuu, niin on kyllä todella siistit fiilikset. Hieman jännittyneet, mutta pääsääntöisesti odottavat tunnelmat, Nissilä kommentoi.

– Seuraava askel on nyt Belgia, joka on mielestäni oikeanlainen maa Upin tyyppiselle pelaajalle. Siirto on meille joukkueena totta kai menetys, mutta nyt jos koskaan tämä siirto oli tehtävä, KuPS-valmentaja Jani Honkavaara sanoi.