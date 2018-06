Ranskalaista ravivoimaa Kymi GP:ssä

Kouvolan kansainvälinen ravipäivä päättyi ranskalaisravureiden voimannäyttöön. Ennakkosuosikki, Euroopan parhaaksi kilparuunaksi tituleerattu Aubrion du Gers oli johtopaikalta ylivoimainen ja palkittiin 100 000 eurolla.

Hurjan määrän Euroopan suurimpia ravikilpailuja voittanut ohjastajavirtuoosi Jos Verbeeck katsoi paljon puhuvalla ilmeellä kierroksen juoksun jälkeen taakseen. Vauhti oli vain lukemissa 15,5 eikä johtohevosta ollut lähtenyt haastamaan kukaan.

Takasuoralla viimeisen 500 metrin alkaessa nähtiin varsinainen huippukiihdytys. Se taittui 8,0-vauhdilla.

– Ja siitä vasta viimeiset 200 metriä ajettiin lujaa, ne mentiin 4,0-vauhtia, kuvaili rajua lopetusta Iikka Nurmonen. Hän oli tyytyväinen seurattuaan voittajaa kolmanneksi. Toinen ranskalaisvieras Venosc de Minel yllätti loppukirissään hänen edelleen toiseksi. T.Rex oli neljäs ja Kaj Widellin ajama ruotsalaisvieras Spitcam Jubb viides.

– Hyvä esitys Midnight Hourilta, tämän pohjalta on hyvä lähteä valmistautumaan kahden viikon päästä ajettavaan Suur-Hollola-ajoon Lahteen, valmentaja Ossi Nurmonen totesi omistavalle Ilos Oy:lle 17 000 euron kolmospalkinnon tuoneesta Midnight Hourista.

Yleisö palkitsi

Costellon juoksema SE-tulos 21,0a/2100 m sai aurinkoisessa säässä raveista nauttineelta yleisöltä raikuvat aplodit. Valtaosa katsojista kohosi seisomaan ja kunnioittamaan vuoden 10. voittonsa juossutta 9-vuotiasta suomenhevosta.

Suomenhevoset ovat yleisölle kaikki kaikessa. Ihanteellisen kevyellä ravillaan suvereenisti joukkoa johtanut Välähdys sai haasteen rinnalle kohonneelta Costellolta. Viimeisessä kaarteessa Costello sytyttivät katsojansa, niin eleettömästi se jatkoi voittoon ja ennätykseen.

Juhannus tarjoaa suomenhevosten ja pohjoismaiden parhaiden kylmäveristen Nordic King -ottelun Härmän huippumodernilla yksityisellä raviradalla. Voittajaa odottaa peräti 50 000 euroa, joka on kauden ykköspalkinto kylmäveriotteluissa. Solvallan ja Bjerken Elitkampeneissa voittajat palkittiin vain noin 30 000 eurolla.

Kahdeksas voitto

Kolmevuotiaiden lämminveristen kilpailussa saatiin ihailla jälleen ori Graceful Swampia. Ari Moilanen laski sen johtopaikalta ylivoimaiseen voittoon, joka oli hevoselle jo vuoden kahdeksas. Erkki-Pekka Mäkisen omistama ja valmentama ori on ikäluokassaan edelleen ilmiömäinen hallitsija. Arctic Elsa sinnitteli kintereillä urhoollisesti, mutta senkin koukku venyi lopussa km-ajassa 0,6-sekunnin päähän, kun Graceful Swamp voitti tuloksella 14,2a.

Nelivuotiaiden tasokkaan yhteenoton pisimmän korren veti toiselta radalta toiselta sijalta takasuoralla kiriin hyökännyt Juha Utala. Hänen ajokkinsa oli Piece of Rock. Se on samasta isäoriista, nykyään Suomessa vaikuttavasta RC Royaltysta kuin viime vuoden Suomen Kriteriumin voittaja Run for Royalty.

Viisivuotiaiden ryhmäajoa hallitsi tämän vuoden menestysvaljakko Atupem ja Antti Tupamäki huipputuloksella 12,3a/2100m. Norjasta Suomeen ostettu Chief Orlando teki vakuuttavan debyytin ja hävisi vain kymmenyksellä.

Tammojen ykköskohtaamisen Jouni Kaikko memorialin ratkaisi loppukirillään Ranch Kelly hallitusti tuloksella 12,6, vaikka takaa kirikin ilmiömäisellä vauhdillaan Callela Ladyboss maaliviivalle aivan tuntumaan.