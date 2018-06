Koepka nappasi US Openin voiton – voitto toinen peräkkäinen

Yhdysvaltain Brooks Koepka on napannut toisen peräkkäisen US Openin voittonsa. Hän on ensimmäinen pelaaja lähes 30 vuoteen, joka on yltänyt mestaruuteen kahtena peräkkäisenä vuonna.

Peräkkäisiin US Openin voittoihin on pystynyt viimeksi Curtis Strange vuosina 1988 ja 1989. Koepka käytti päätöskierrokseen 68 lyöntiä ja päihitti englantilaisen Tommy Fleetwoodin yhdellä lyönnillä.