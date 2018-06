Panamalla MM-avaus vaikeimmasta päästä

Islannin esimerkki antaa uskoa piskuisen Panaman jalkapallomaajoukkueelle. Panaman päävalmentaja Hernan Dario Gomez kokee, että Islannin lauantainen tasapeli suurta ja mahtavaa Argentiinaa vastaan osoittaa kaiken olevan mahdollista. Panaman peikkona tänä iltana Sotshissa on tähtiä vilisevä Belgia.

– Emme ole suosikkeja, mutta hyvänä päivänä kaikki on mahdollista, kolumbialainen Gomez sanoi.

Panaman MM-paikka Concacaf- eli Pohjois- ja Keski-Amerikan sekä Karibian alueen MM-karsinnasta ennen Yhdysvaltoja oli sensaatio.

Aloitus Belgiaa vastaan on vaikeimmasta päästä. Panaman joukkueesta ei löydy suurelle yleisölle tuttuja pelaajia, mutta puolisen tusinaa yli 30-vuotiaita kyllä.

Belgialla on marssittaa kentälle maailmantähtiä Eden Hazardin ja Kevin De Bruynen johdolla.

– Joukkueeni on valmis kohtaamaan useiden karaattien ryhmän ja mahtavan valmentajan. Heillä on maailman parhaita pelaajia, jos (Lionel) Messiä ja (Cristiano) Ronaldoa ei lasketa. Belgia on mestariehdokas, ja me olemme ylpeitä mahdollisuudesta pelata heitä vastaan, Gomez sanaili.

Sotshin lämmin ja kostea sää voi avittaa Panamaa, mutta huolta herättää joukkueen tehottomuus.

Panama teki yhdeksän maalia kymmenessä karsintaottelussa, ja viidessä valmistavassa maaotteluissa osumia tuli yksi.

– Teemme töitä joukkueena, mutta MM-turnaukseen tulemme maalinteko-ongelman kanssa.