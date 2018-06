BWT Caesar oli "äärimmäisen urhea" nelivuotias Vermossa

Tuomas Korvenojan ohjastama ja valmentama BWT Caesar on kiilannut itsensä kuumimpien suosikkien joukkoon ikäluokan suurkilpailusta Suuresta Suomalaisesta Derbystä puhuttaessa. Lohtajan Ravitalli Oy:n kasvattama ravuri voitti Vermossa kaksi viikkoa sitten ja uusi temppunsa keskiviikkona.

Korvenoja matkasi BWT Caesarin kanssa koko porukan viimeisenä, mutta sitkeä kiri toi Elle's Stablen omistamalle oriille 4000 euron arvoisen voiton lopulta selvällä marginaalilla muihin.

– BWT Caesar on äärimmäisen urhea ja teki hyvän loppukirin. Sillä on sellainen asenne, että tekee töitä täydellä sydämellä, ja hyvä kehitys on päällä. Mielenkiinnolla odotellaan derbykarsintoja, että miten siellä käy, Korvenoja suuntasi ajatuksiaan loppukesään.

Kaksoisvoittajia amerikkalaisessa illassa

Nelivuotiaiden lähtöä lukuun ottamatta Toto65-kohteet ajettiin Amerikan malliin mailin pituisilla matkoilla.

Orimattilalaisen Tapio Perttusen ravi-ilta käynnistyi vauhdikkaasti, kun ajomies vieraili voittajaesittelyssä kaksi kertaa peräkkäin. Voittoisat ravurit William Pine ja Albino Brave ovat kumpikin Perttusen valmennettavia.

Kaksi täysosumaa meni myös lahtelaisen Juuso Holttisen talliin. Voitoista ensimmäinen tuli St Michel -katsauksessa Fire To The Rainin kanssa.

Seitsemänvuotias Fire To The Rain oli kisannut Suomessa viisi kertaa ja ollut joka kerta mukana kärkitaistossa ilman kirkkainta mitalisijaa, mutta nyt Hannu Torvinen latasi ajokkinsa vetojuhdan paikalle, eikä ketään laskettu edelle ennen maalipaalua.

Suuren suosikin One Break Brolinen voiton myötä Holttisen talliin tuli toinen ykköstila.

Toto65-kierroksella voittoon pystyi myös Ari Moilasen ajama Rocking Royal Lela, joka johti alusta loppuun.

Täysosumalla voitti 782,70 euroa. Viidellä oikein sai 18,30 e.