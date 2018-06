Costa viimeisteli Espanjalle helpotuksen ja lopulta avausvoiton tuoneen maalin

Iranin tiivis puolustus tylsytti Espanjan hyökkäysvoiman lähes tunnin ajaksi, kun maat kohtasivat myöhään keskiviikkoiltana jalkapallon MM-kilpailuissa Venäjällä. Espanja avasi lopulta voittotilinsä, kun Diego Costa viimeisteli 1–0-maalin 54. minuutilla.

Maali syntyi, kun Iranin Rahim Rezaeian yritti purkaa palloa omalta alueelta, mutta pallo osui Costan jalkaan ja meni siitä maaliin.

Takaisku oli raskas Iranille, joka vain minuutti aiemmin sai ottelun ensimmäisen kunnon paikkansa. Karim Ansarifard laukoi kuitenkin niukasti ohi ja Espanjan maalin sivuverkkoon.

Costalle maali oli kolmas meneillään olevissa MM-kilpailuissa. Maalipörssin kärjessä on neljästi viimeistellyt Portugalin Cristiano Ronaldo. Costan tavoin kolme maalia on tehnyt Venäjän Denis Tserysev.

Espanja nousi B-lohkossa Portugalin tavoin neljään pisteeseen. Iranilla on kolme, joten näiden kolmen maan osalta kaikki on auki ennen lohkon päätöskierrosta. Varmaa on vain se, että Marokko ei pääse pudotuspeleihin.

Iran kohtaa maanantaina Portugalin ja Espanja Marokon.

Syöttömylly jauhoi tehottomasti

Ottelun kuva oli selvä. Espanja piti pelivälinettä ja yritti jauhaa syöttöpelillä aukkoja Iranin puolustukseen. Iran vetäytyi omalla puolustusalueellaan tiiviiseen muotoon, jossa kaksi puolustuslinjaa tukkivat alueen.

Iranin puolustus tavoitteli pitkillä purkupalloillaan hyökkääjä Sardar Azmounia, mutta hänen yrityksensä jäivät vaisuiksi espanjalaispelaajien puristuksessa. Toisaalta laukaisupaikoille ei päässyt juuri Espanjakaan, joka alkoi turhautua Iranin tiiviin puolustuksen edessä.

Iran pääsi ensimmäisen kerran hyökkäämään kunnolla vasta kymmenen minuuttia ennen taukoa. Espanjan puolustaja Sergio Ramos kuitenkin katkaisi keskityksen ja pukkasi pallon yli päätyrajan. Espanja kesti myös Ramosin katkoa seuranneen kulmapotkun.

Toisella jaksolla tappiolle jäätyään Iranin Mehdi Taremi pääsi kaksi kertaa yrittämään puskumaalia, mutta ensimmäinen yritys meni ohi ja toinen yli.