Espanjan ja Iranin välinen jalkapallon miesten MM-kilpailujen alkulohko-ottelu on ensimmäisen jakson jälkeen maalittomassa tasatilanteessa. Espanja hallitsi pelivälinettä, mutta Iran vetäytyi tiiviiseen puolustusmuotoon eikä Espanja löytänyt syöttöpelillään aukkoja vastustajan puolustuksesta.

B-lohkon kärjessä on Portugali neljällä pisteellä. Iranilla on kolme ja Espanjalla yksi ennen keskinäistä ottelua. Marokko hävisi aiemmin tänään Portugalille 0–1 ja on varmuudella ulkona jatkopeleistä.