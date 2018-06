Brasilia on valmis perjantain Costa Rica -taistoon: "Sitä ei voi MM-kisoissa juosta karkuun"

Varsinkaan ottelun toinen puoliaika Sveitsin tasoitusmaalin jälkeen ei tarjonnut "Selecaolta" sitä, mitä joukkueelta hyvin sujuneiden harjoitusotteluiden jälkeen odotettiin.

Pietarissa torstaina ennen perjantain Costa Rica -ottelua harjoitelleen Brasilian tähtisikermän päävalmentaja Tite ei kuitenkaan ole liian huolissaan ennen alkulohkon toista ottelua, josta Brasilialle kelpaa viime MM-kotikisojen välieränöyryytyksen jälkeen vain voitto.

– Tarvitsemme samanlaisen puolustussuorituksen ja tehokkaampaa hyökkäyspelaamista kuin Sveitsi-pelissä. Aloitamme samalla kokoonpanolla kuin Sveitsi-ottelun. Pelaajien paikkoihin voi tulla pieniä muutoksia, niin kuin aina, kun vastustaja vaihtuu.

– Jos tiivistää, niin on pelattava hyvin, jos haluaa voittaa. Sitä ei voi MM-kisoissa juosta karkuun. On pelattava tunteella, mutta niin, että sen pohjana on järki, Tite sanoo.

PSG-toppari, Brasilian kapteeni Thiago Silva sanoo, että Costa Rica -pelin tärkeys on hyvin joukkueen tiedossa.

– Tunnemme Costa Rican hyvin, joten joukkue tietää, mitä on edessä. Meidän on pystyttävä minimoimaan heidän vahvuutensa. Me kaikki joukkueeseen kuuluvat jaamme vastuun tuloksesta. Olemme valmiita taistelemaan.

Kannatuksesta Brasilian voitto ei jää perjantaina kiinni, sillä brasilialaiset ovat vallanneet Pietarin kadut jo pari päivää sitten.

Brasilialaiset onkin hotellivarausten määrällä mitattuna Pietarin suurin ulkomaalaisryhmä kesä-heinäkuussa, kertoo Booking.com-sivusto portugalinkielisillä sivuillaan.

Se näkyy. Ja kuuluu.

E-lohkon perjantain toisessa ottelussa kohtaavat Sveitsi ja avausottelussaan Costa Rican 1–0-voittanut Serbia. Ottelu pelataan Kaliningradissa.