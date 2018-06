Nigeria Musan maaleilla voittoon Islannista – päätöskierroksella piisaa jännitystä

Nigeria on voittanut Islannin 2–0 MM-jalkapallon D-lohkossa, ja ottanut lohkossa kakkossijan ennen päätöskierrosta. Lohko päättyy tiistaina otteluihin Islanti–Kroatia ja Nigeria–Argentiina, ja tilanne on toisen jatkoonmenijän osalta kutkuttava: Nigerialla kolme pistettä ja Islannilla sekä Argentiinalla yksi. Kroatia on jo varmistanut lohkovoiton.

Nigerian sankariksi nousi 49. ja 75. minuutilla maalannut Ahmed Musa. Islanti sai rangaistuspotkun 83. minuutilla, mutta Gylfi Sigurdsson pamautti vetonsa yli maalin.