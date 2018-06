Vapaan nerouden yhtenäinen kollektiivi - Costa Rica -pelin toinen puoliaika oli Brasilian päävalmentajan mielestä täydellinen

Viiden maailmanmestaruuden "Seleção" eli Brasilian A-maajoukkue on aina yhdistetty suurpelaajiin, joita on ollut jokaisessa sukupolvessa: Leonidas, Garrincha, Pelé, Socrates, Zico, Romario, Ronaldo...

Venäjän MM-kisoissa on puhuttu Neymarista, vaikka toistaiseksi Philippe Coutinho on ollut Brasilian pelinrakentelussa tärkeämmässä roolissa kuin Sveitsi-ottelussa ensimmäisen täyden 90-minuuttisensa kolmeen ja puoleen kuukauteen pelannut PSG-tähti Neymar.

Brasilian päävalmentaja Tite muistuttaa, että Brasilian joukkue ei ole vain sen tähdet. Se on ennen muuta tähtien kokonaisuus, kollektiivi. Ja toistaiseksi se on ollut yhtenäinen ja kurinalainen sellainen.

– Jokaisella pelaajalla on vastuu olla osa kollektiivia, mutta silti heidän on oltava yksilöitä, individualisteja. Minun tehtäväni on mahdollistaa joukkueen menestys yksilöitä kunnioittamalla.

– Neymar? En haluaisi yksilöidä, sillä kun puhut yksilöstä, puhut joukkueesta. Juuri se on jalkapallon vaikeus – löytää individualisteja, jotka sopivat hyvin yhteen. Mutta hän on nero hyökkäyskolmanneksella. En aio ottaa sitä häneltä pois, "professori" eli Tite sanoi Costa Rica -ottelun ympärillä Pietarissa.

Neymarin pelikuntoa on arvuuteltu MM-kisojen alkutaipaleella. Tite vakuuttaa, että mies on matkalla huippukuntoon.

– Kyse on evoluutiosta, ja jo nyt olemme pystyneet nopeuttamaan prosessia. Tämä ei kuitenkaan ole uhraus Neymarilta, sillä vaikka nämä ovat MM-kisat ja haluamme voittaa, niin en leiki pelaajien terveydellä. En tee sen suhteen kompromisseja. Hän pelaisi nyt, vaikka nämä olisivat harjoitusotteluja.

Coutinho sanoo luonnollisesti olevansa tyytyväinen Neymarin palattua maajoukkueen vahvuuteen.

– Hänellä on takanaan vaikea jakso. Hänen iloisuutensa tarttuu. Ja jos mietitään Costa Rica -peliä, niin isoin oppi oli olla henkisesti vahva läpi 90-minuuttisen, Coutinho puntaroi saaden tukea Titeltä:

– Kaikkien pelaajien on oltava valmiita, ja se on meidän (valmennusjohto) vastuullamme. Henkisen asenteen on oltava sellainen, että meillä on 95 minuuttia aikaa ratkaista ottelu. Ensimmäisellä puoliajalla meillä oli liian kiire, mutta toinen puoliaika oli kaunis. Se oli täydellinen, Tite sanoi lisäajalla ratkenneen Costa Rica -pelin jälkeen.

Brasilia on Sveitsi-tasapelin ja Costa Rica -voiton jälkeen vahvasti kiinni jatkopaikassa, jonka kohtalo ratkeaa keskiviikkona, kun Brasilia kohtaa Serbian ja Costa Rica Sveitsin.

Joukkueen peli ei kuitenkaan ole ollut aukotonta. Se päästi erikoistilannemaalin Sveitsiä vastaan ja on näyttänyt ajoittain haavoittuvalta ja hajanaiselta erikoistilanteiden jälkeisten pallonmenetysten jälkeen. Nousevien laitapakkien jättämään tyhjään tilaan uhkaa jäädä aukkoja, joita Brasilian vastustajat pyrkivät hyödyntämään.

Tilanteenvaihdoissa joukkue on ollut vahva ja saanut nopealla ja oikea-aikaisella prässillään aikaiseksi lukuisia pallonriistoja – varsinkin Costa Rica -ottelussa ja erityisesti sen toisella puoliajalla Brasilian keskialueen prässi- ja katkopelaaminen toimi mainiosti.

– Tämä on matka, jonka aikana on kasvettava. Sen matkan aikana on katsottava, mitä teemme oikein, mitä väärin. Se (kasvu) sisältää paljon myös henkisiä elementtejä.

– Joukkueen luonteenpiirteistä on kuitenkin pidettävä kiinni. Haluamme pelata ja tehdä maaleja, mutta niin, että emme menetä balanssia. Keskikentän on tunnistettava, milloin pelata eteen, taakse, sivulle, nopeasti tai hitaammin. Tähän haluamme löytää tasapainon, Tite niputtaa.