Ilkka: Joensuulaishiihtäjä Kari Varis vaihtaa seuraa

Joensuulaishiihtäjä Kari Variksen uusi seura on Ilmajoen Kisailijat, kertoo sanomalehti Ilkka.

Varis, 34, edusti Kouvolan Hiihtoseuraa vuodesta 2010 aina viime kauteen asti.

- Nousiaisen Ville lopetti, ja mietin, mitä uutta keksisin. Kisailijoiden tarjous vaikutti paketilta, johon kannattaa tarttua, Varis perusteli päätöstään Ilkalle.

Sopimus on alustavasti kaksivuotinen. Ilmajoen lisäksi Variksella oli muitakin vaihtoehtoja, kuten Puijon Hiihtoseura, jonne siirtyivät esimerkiksi Iivo Niskanen ja Joensuussa asuva Perttu Hyvärinen.

- Ilmajoella on ollut kova porukka jo pari vuotta kasassa. Tämä on varmasti ihan hyvä juttu oman urani ja seurankin kannalta. En tullut jäähdyttelemään, vaan tavoite on pärjätä.