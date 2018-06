Tanskan 16 vuoden MM-odotus päättymässä – jatkopaikka lähellä

Tanska on meritoitunut jalkapallomaa, mutta miesten MM-kisojen pudotuspeleihin se on yltänyt vuosien saatossa vain kolmesti. Venäjän MM-kisoissa saattaa tulla uusi jatkopelimerkintä, kun Tanska kohtaa tänään Ranskan.

Ranska ja Tanska ratkaisevat kello 17 Moskovassa alkavassa ottelussa C-lohkon ykköspaikan. Jatkopaikkansa jo varmistanut Ranska on kuudessa pisteessä ja Tanska neljässä, joten vain voitto vie tanskalaiset lohkovoittoon.

Australia ja Peru kohtaavat samaan aikaan Sotshissa, ja tappiolla Tanska joutuisi jännittämään myös tuon ottelun tulosta.

Australia nousisi voitolla neljään pisteeseen, joten sillä on oljenkorsi jatkoon, mikäli Tanska häviää Ranskalle.

Tanska on nähty edellisen kerran MM-kisojen pudotuspeleissä vuonna 2002, jolloin sen urakka päättyi neljännesvälieriin.

Tähtiä vilisevä Ranska on antanut kahdessa aiemmassa pelissään aloitteet ja pallonhallinnan yllättävän paljon vastustajille.

Myöskään Tanskan pelitapa ei ole hivellyt kaikkien silmiä.

– Tanskalaiset haluavat kutsua itseään Skandinavian Brasiliaksi. Mielestäni on kuitenkin aika hienoa olla häviämättä 17 peräkkäistä otteluaan. Mitä ihmiset oikein haluavat? Jos olisimme voittaneet Australian, kritiikkiä olisi ehkä silti tullut, harmitteli Tanskan norjalaisvalmentaja Åge Hareide Kansainväliselle jalkapalloliitolle Fifalle.

Hareide ynnäili oikein, sillä Tanskan tappiottomien otteluiden sarja virallisissa maaotteluissa on venähtänyt 17:ään.

Kaksi lohkoa pelataan päätökseen, Argentiina ahtaalla

Tänään ratkaistaan myös D-lohkon loppujärjestys, kun Nigeria kohtaa Pietarissa Argentiinan ja Kroatia Rostovissa Islannin.

Molemmat ottelunsa voittanut Kroatia on varmistanut pudotuspelipaikkansa, mutta toinen jatkaja on epäselvä. Nigeria on kolmessa ja Argentiina sekä Islanti yhdessä pisteessä.

Vaikka Argentiina pelasi jo karsinnoissa alavireisesti, sen jääminen alkulohkoon olisi Venäjän MM-kisojen toistaiseksi suurin yllätys.