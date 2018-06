Aaltonen voitti kuluneella kaudella Toronton AHL-seura Marliesin riveissä AHL:n mestaruuden. NHL-pelit jäivät häneltä vielä väliin.

Aaltonen pelasi kaudella 2016-2017 KHL:ssä Vitjaz Podolskin riveissä.

The Toronto Maple Leafs extended qualifying offers today to the following restricted free agents: Miro Aaltonen, Frederik Gauthier, Justin Holl, Andreas Johnsson, Martin Marincin and William Nylander. #TMLtalk