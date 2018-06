Joni Herrala Katajan uusin vahvistus

Joensuun Kataja on tehnyt sopimuksen ensi kaudeksi pelintekijä Joni Herralan kanssa. 23-vuotias Herrala pelasi edelliset kaksi kautta Korisliigaa kotkalaisen KTP:n riveissä.

192-senttinen Herrala on helsinkiläisen Torpan Poikien kasvatti. Hän on pelannut urallaan myös HBA-Märskyn, Tapiolan Hongan ja BC Nokian riveissä. Takamiehenä häärivä Herrala on esiintynyt myös nuorten maajoukkueissa.

Herrala pelasi kuluneella kaudella KTP:ssä 40 ottelussa noin 13 minuuttia per peli ja keräsi keskiarvoiksi 2,8 pistettä, 1,0 syöttöä ja 1,7 levypalloa.

Katajan sopimustilanne:

Takamiehet: Joni Herrala, Topias Palmi, Ilari Seppälä ja Johannes Lasaroff.

Laiturit: Matias Ojala, Tommi Huolila ja Atte Perttu.

Valmentajat: Juha Sten ja Petri Virtanen.