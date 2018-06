Teemu Pukki siirtyy Norwichiin

Sopimus on kolmivuotinen.

– Olen todella tyytyväinen sopimukseen. Teemu on tekninen pelaaja, joka tekee fiksuja ratkaisuja. Lisäksi hän on nopea. Hänen mahtavan luonteensakin takia hänet on ilo saada seuraamme, seuran päävalmentaja Daniel Farke ylisti Norwich Cityn verkkosivuilla.

Pukki on pelannut edelliset neljä kautta tanskalaisseura Bröndbyssä, jonka kanssa hän juhli keväällä Tanskan cupin voittoa.

Kotkalaislähtöinen hyökkääjä on urallaan pelannut lisäksi Skotlannissa, Saksassa sekä Espanjassa.

Pukki on pelannut miesten maajoukkueessa vuodesta 2009.